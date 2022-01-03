7 января в Украине отмечается Рождество — по традиции, в этот вечер колядники ходят по домам с добрыми песнями.
Они активно прославляют рождение Христа и рассказывают всем об этом радостном событии, желают хозяевам божьего благословения, достатка и счастья весь год. С пустыми руками гости не уходят — за приятные слова и пожелания они получают сладости и прочую вкусную еду, и даже деньги.
Наши предки верили, что это настоящий магический обряд, который поможет впустить в жилье счастье — пожелания в новогодние праздники имеют свойство сбываться. Причем колядовать можно каждому желающему, от ребенка до мужчины и женщины. Главное, чтобы это было искреннее, а колядки — веселыми и громкими.
Факты ICTV собрали лучшие колядки на Рождество, которые порадуют ваших близких и друзей.
Традиционные украинские колядки на Рождество:
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок,
Та давайте п’ятачок.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
Короткие колядки:
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
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Прикольные колядки:
***
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога!
***
Всё, не в моде коляда,
Подевалось всё куда?
Всё равно мы до утра
Будем танцевать, ура!
Будем песни голосить,
Ну-ка мелочь нам насыпь,
Чтоб умолкли поскорей
Мы у ваших у дверей.
***
Подари нам, коляда,
Классных тачек в два ряда,
Яхты, деньги и доходы,
Дачу где-то на природе.
А за наши вы слова
Дайте три нам пирога.
***
В январе 2022 году украинцы будут отмечать не только Рождество, но и другие праздники. Так, уже 19 числа многие верующие отправятся прыгать в прорубь во время Крещения, а также чествовать память святых на протяжении всего месяца. Ознакомиться более подробно с церковными праздниками января 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.