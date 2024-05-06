Сына актера Николаса Кейджа Уэстона подозревают в избиении своей матери и скрытии от полиции. Причиной физического насилия называют словесную перепалку.

Сына Николаса Кейджа подозревают в побитии матери

Предварительно, Уэстон ударил свою мать, Кристину Фултон, в лицо — она была замечена на улице с синяком под глазом и другими ушибами в области головы.

Сын актера стал подозреваемым в этом избиении в связи с инцидентом 28 апреля в доме Кристины.

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После инцидента в дом женщины вызвали скорую, но ехать в больницу она отказалась.

Пока неизвестно, будет ли полиция квалифицировать этот инцидент как уголовное преступление. К моменту приезда правоохранительных органов в дом, Уэстон скрылся.

Предварительно, мать пригласила своего сына к себе, чтобы помочь ему пережить эмоциональный момент. Сейчас Фултон отрицает все обвинения и просит не тревожить ее с вопросами касательно инцидента.

Недавно мать и сын судились с бывшей женой Уэстона, которая якобы присвоила себе $100 тыс. и подала в суд, чтобы запретить встречи родственников с дочерьми-близнецами.

Драмы и ссоры бывают во многих семьях знаменитостей — в начале мая Бритни Спирс травмировала ногу после драки с парнем. Инцидент произошел в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, и звезда пыталась скрыть факт конфликта с бойфрендом.