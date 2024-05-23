Певица Lida Lee продолжает делиться с поклонниками своими эмоциональными переживаниями. В новом посте артистка проговорила ощущение собственной слабости и выход из кризиса.

Lida Lee призналась, за что ей стыдно

Певица записала еще одно сообщение из ванной, которую выбрала для себя местом исповеди перед фолловерами. В предыдущем видео она рассказала, как оказалась на грани и ничего не чувствовала. Теперь Lida Lee подняла тему неспособности сделать то, чего от нее ждут.

— Слабая. Это ужасно. И несправедливо. Стыдно смотреть в глаза себе, тем, кого подвела. В такие моменты осуждают даже самые близкие. Но что такое дно, я знаю точно, — сказала певица.

Она также убеждена в том, что выход есть всегда. Вместе с тем Lida Lee признала, что на протяжении своей карьеры все время бежала. Певица отметила, что ее спасала любовь поклонников, однако не могла постоянно соответствовать ожиданиям других.

Сейчас смотрят

— Эти качели разрушили мое состояние, и я впервые упала очень больно. И спасать стала себя сама. И первое, что я сделала — извинилась сама перед собой за то, что, когда все меня топили, я не спасла сама себя, — откровенно заявила артистка.

Реклама LIDA LEE & РОЯЛЬ 21+ Київ, CARIBBEAN club Реклама LIDA LEE & РОЯЛЬ 21+ Київ, CARIBBEAN club Реклама LIDA LEE & РОЯЛЬ 21+ Київ, CARIBBEAN club

Что случилось с Lida Lee

В начале апреля в сети появилась информация о том, что певица проходит курс лечения от алкогольной зависимости. Эту новость сообщил близкий Lida Lee человек, что артистка восприняла как предательство и болезненно отреагировала на это.

Певица на некоторое время исчезла из публичного пространства и соцсетей, но наконец начала общаться с подписчиками, которые выражают ей моральную поддержку и убеждают, что она справится со сложным этапом в жизни.

Фото: Lida Lee