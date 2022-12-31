Со скандалами, неопределенностью и надеждой на Оскар: чем запомнился 2022 год для нашего кино

Для украинского кино 2022 год выдался как одним из лучших, так и одним из худших. Ведь он оставляет открытым вопрос, что с нашей киноиндустрией будет дальше.

После Евромайдана государственная поддержка кино усилилась, но во время полномасштабной войны кинопроизводство не является приоритетом для государства, невзирая на важный фактор культурной повестки страны.

И хотя в бюджете заложено 2,5 трлн грн расходов, в нем не предусмотрено средств на финансирование украинского кино. Создает ли это опасность для киноиндустрии? Почти наверняка. Такой простой может откатить украинское кино еще на несколько десятилетий.

Сейчас смотрят

Единственной надеждой останется копродукция, спонсорство и искра любви у художников к кино, которые, несмотря ни на что, будут искать пути для реализации своих замыслов.

Эпично или нет, но подача заявки на последний питчинг от Госкино заканчивалась в 18:00 23 февраля — за день до полномасштабного вторжения России. Это был тот момент, который разделил все на “до и после”.

Учреждения культуры, в том числе кинотеатры, начали возвращаться к жизни примерно в начале апреля. Хотя, например, во Львове некоторые сети кинотеатров открыли свои двери еще в середине марта. На такой шаг решились из-за риска банкротства, причем многие сети кинотеатров тогда существенно снизили цены на билеты.

Однако на больших экранах в большинстве своем показывали старые ленты, ведь прокатчики киностудии не давали украинским кинотеатрам новые фильмы, видя в этом “имиджевые риски”. Впоследствии ситуация в этом плане нормализовалась, и украинцы смогли увидеть новинки Голливуда и мира.

Но самая “горячая” история с нашим кино случилась во второй половине года. Этот сюжет действительно достоин экранизации. Речь идет об истории с Довженко-Центром и его “реорганизацией”, которая создала целую цепочку событий.

Кина не будет?

В ноябре в украинском киносообществе разразился скандал. Национальный союз кинематографистов Украины в своем письме высказал претензии к главе Госкино Марине Кудерчук с требованием ее отставки. Подписанты сетовали на некомпетентность руководительницы и недоброчестность работы Госкино под ее руководством.

– Госкино превышает свои полномочия и препятствует популяризации украинских фильмов, – отмечал продюсер Денис Иванов.

Главе Госкино высказывали множество претензий, среди которых: препятствование участию украинских фильмов на международных кинофестивалях, нарушение соглашения о кэшрибейте, превышение полномочий, противоречивый приказ о “реорганизации” Довженко-Центра, нарушение обязанностей при исполнении договоров о предоставлении господдержки на производство фильмов.

Киносообщество адресовало соответствующее письмо президенту, премьеру, главе МКИП и главе Нацагентства по вопросам госслужбы.

Подписанты требовали отставки Кудерчук и ее заместителей, отмены приказа №100 о “реорганизации” Довженко-Центра, назначения на должность директора Довженко-Центра Елены Гончарук, победившей в конкурсе, предоставления Довженко-Центру статуса Национального фонда фильмов и назначения “компетентного и добропорядочного руководства” Госкино.

Приблизительно в ноябре кинодеятели начали распространять в соцсети выступление профессора кафедры киноведения КНУ им. Карпенко-Карого Анны Чмиль по поводу заявления Кудерчук об уменьшении финансирования кино в начале пандемии.

— Сегодня вы уменьшаете финансирование. Я боюсь, что сначала уменьшение, а потом совсем выкинете из бюджета… Завести в бюджет очень сложно, выбросить — просто, — сказала Чмиль во время собрания в Доме кино, на котором присутствовала Кудерчук.

Больно это признавать, но слова Чмиль оказались пророческими для нашего кино. После того как в октябре появилась новость о якобы выделении 200 млн в условиях войны на кинопроизводство, Госкино опровергло его и назвало фейком.

В официальном заявлении Госкино отмечалось, что государственные средства на реализацию своих кинопроектов получили победители 17-го питчинга, последней датой подписания соглашения которых было 12 октября 2021 года.

“Реорганизация” и кинологический скандал

Кроме этого, в начале ноября стало известно об отстранении от исполнения обязанностей руководителя Довженко-Центра Елены Гончарук, которую поддерживает кинематографическое сообщество.

Временным руководителем назначили кинолога Юлию Каждан. Кратко объясним: кинолог – это человек, который связан не с кино, а с собаками.

Но началось все с августа, когда Госкино издало приказ о “реорганизации” Довженко-Центра. Согласно ему, все фильмы из коллекции и имущества передают государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, которое никогда не занималось хранением фильмов.

Причиной такого решения Кудерчук называла, в частности, убыточность Довженко-Центра. Это решение возмутило киносообщество. Петиция в Кабмин об отмене реорганизации набрала более 25 тыс. голосов. Тем не менее, рассмотрев петицию, Кабмин поддержал Госкино.

Позже Каждан подала в отставку, а новым и. о. назначили кинокритика Андрея Алферова. На данный момент идет судебное дело о “реорганизации” Довженко-Центра.

29 декабря Довженко-Центр на своей странице в Facebook сообщил, что Госкино за неделю до нового года объявило конкурс на должность гендиректора Центра и назвало это “сюрпризом под елку”.

В Довженко-Центре заявили, что Алферов после 24 ноября с коллективом не встречался и к исполнению обязанностей не приступал, а также призвали общественные организации до 4 января подать по три кандидатуры на включение в состав экспертной комиссии по проведению конкурса на должность гендиректора Довженко-Центра.

Премьеры на трех топовых кинофестивалях

Если искать какой-нибудь позитив в 2022 году для нашего кино, то можно отметить попадание украинских лент на экраны самых престижных фестивалей мира: Венецианского, Берлинале и Канн.

В Италии прошла премьера украинской трагикомедии Люксембург, Люксембург режиссера Антонио Лукича.

В Каннах состоялись две украинские премьеры. В программе Особый взгляд приняла участие драма Видение бабочки режиссера Максима Наконечного. А также показ Памфира Дмитрия Сухолиткого-Собчука в программе Двухнедельник режиссеров.

Во время премьеры на Каннском кинофестивале команда ленты Видение бабочки провела акцию в поддержку Украины. На красную дорожку они вышли под звуки сирен и закрыли свои лица символом перечеркнутого глаза, который используется соцсетями и означает: Потенциально неприемлемый контент. Эта фотография может содержать сцены жестокости или насилия.

Стоит также упомянуть выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля, в котором он подчеркнул, что кино не должно быть немым. Он заверил, что украинцы продолжат сражаться, и выразил уверенность, что диктатор проиграет.

— Но должны прозвучать слова, как в 1940 году. Прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не немой, — подчеркнул он.

Зал Дворца фестивалей и конгрессов, где происходило событие, аплодировал Зеленскому стоя.

На Берлинале в секцию Поколения отобрали документальный фильм Тараса Томенко Терриконы. А в программе Панорама приз экуменического жюри и приз зрительских симпатий завоевал фильм Клондайк Марины Эр Горбач. Эта драма была претендентом от Украины на Оскар, но не попала в шорт-лист.

В то же время документальная лента Дом из заноз в копродукции с Данией и Швецией вошла в шорт-лист американской киноакадемии.

Еще до номинации лента собрала когорту наград, в частности на фестивалях в Гетеборге, Салониках, Праге, кинофестивале Sundance, награды от FIPRESCI (Международная федерация кинопрессы).

Кино во время войны – что дальше?

Утро 24 февраля не давало ничего, кроме неопределенности, страха и растерянности. Но оно точно расставило все точки над “і” в вопросе привлечения российского контингента актеров в украинские проекты. Наконец-то это случилось, жаль только, что такой ценой.

Несмотря на полномасштабную войну, ракетные удары и воздушные тревоги, в Украине смогли провести и кинофестивали. Не с привычным размахом, но это случилось!

В октябре прошла Национальная премия Киноколо-2022, а в начале декабря за три дня провели 51-й международный кинофестиваль Молодость. А вот самый большой кинофестиваль в восточной Европе – Одесский — прошел в рамках Варшавского кинофестиваля в октябре в программе Одесса-Варшава: Украинский конкурс. Были показаны 11 полнометражных и 7 короткометражных украинских работ.

Конец 2022 года, как и утро 24 февраля, оставляет для украинского кино неопределенность. Без банальной поддержки творить будет сложно. Но не только это. На грани стыда и опосредованного “счастья” будет, когда нашу историю на экранах будем рассказывать не мы, а киношники за океаном.

Телепродукты, которые уже начали снимать в Украине с акцентом на войну, никогда не заменят большого экрана. Но, как говорил голливудский кинопродюсер Сэмюэл Голдвин:

— Кино не умрет, пока в кинотеатре не наступит тьма.

Уже известно, что история с Довженко-Центром продолжится в следующем году. Быть ли украинскому кино? Точно быть! Хотя это бытие будет непростым. Все, что нам остается, это вера в нашу скорейшую победу над врагом.