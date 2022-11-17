Он родился и вырос во Львове, хотя давно живет в Америке. Там герой 12-го сезона романтического реалити Холостяк на СТБ, Алекс Топольский и начал свою карьеру и бизнес. В настоящее время мужчина живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду шикарные апартаменты. Но если с бизнесом сложилось, то найти родственную душу 32-летний львовянин в США не смог. Поэтому решил попробовать на проекте.

Мы пообщались с Алексом Топольским и узнали – какие женщины ему нравятся, почему пошел на проект и каких жизненных правил мужчина придерживается.

– Алекс, почему вы решили принять участие в реалити Холостяк?

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– Сразу развею чьи-то, возможно, мысли – это не ради пиара. Мне вообще на социальные сети тогда было все равно. Я развивал свои странички, но посты делал очень редко.

Основной мотив – мне не хватало подлинных эмоций и ощущений. Мне действительно хотелось влюбиться.

Я жил в Майами. Этот город хорош для бизнеса, имеет классную инфраструктуру, но для создания отношений, романтики и семьи – это полный антидот. К тому же с американками сложно в этом плане. Чувствуется разный менталитет. Мы очень разные. И у них другое видение того, как строить отношения.

– То есть, голубцы они не делают?

– Да, к сожалению (смеется). Там среди приоритетов – реализация и амбициозные планы, а не любовь и романтика. Я был тоже тем человеком, у которого самореализация и труд были на первой ступени. Мне не хватало эмоций, романтики, драйва. Рискнуть найти родственную душу на проекте – классная возможность реализовать все это.

– Были ли страхи и опасения, сомнения – идти или не идти на проект? Если да, то какие?

– Не было страха, что это будет на камеру. Мне сразу сказали, что сценариев нет. Это будет полностью реалити. И я говорил, что у меня нет дискомфорта по поводу присутствия камер.

Единственное у меня была мысль – я не знал, как я буду совмещать участие в проекте со своим бизнесом. Он у меня автоматизирован, но я не знал, что будет, если я уеду на 3-4 месяца в другую страну. Это был риск, и так случилось, что некоторыми критически важными бизнес-вопросами мне пришлось заниматься во время проекта.

– А чем вы занимаетесь?

– Это сеть апартаментов, которые я беру в аренду. Называется корпоративный лизинг. Я арендую и сдаю в субаренду для туристов или корпоративных клиентов в Лос-Анджелесе и Майами. И пока я был на проекте, произошла неприятная история. Недобросовестные туристы устроили там пати, очень шумно себя вели. Это вызвало недовольство генерального директора здания, в котором мы снимали апартаменты. И усложнило наше дальнейшее партнерство.

– Алекс, вы романтик? Если да, то как вы проявляете это в жизни?

– Когда мой отец был жив, мы с ним об этом тоже разговаривали. У меня романтика присутствовала, когда жил в Украине. Как только я переехал в Америку, она постепенно начала исчезать, потому что я не прилагал внимания и усилий для нее. Я постоянно думал о бизнесе и самореализации. Да и во время первых 3-4 эпизодов проекта можно заметить, что романтика не фигурировала. Было больше эмоций, драйва. А потом, когда девушек оставалось все меньше, я понимал, что что-то внутри начинает колыхаться, возникать. Возможно, это и есть романтика.

А раньше на свиданиях я преподносил приятные сюрпризы. Я помню, во время одного свидания я спрятал цветок в подъезде, в почтовый ящик. Во время прогулки я достал розу и дал девушке. Это было прикольно, неожиданно, и она была в шоке. Суть была не в самой розе, а в жесте и спонтанности. Мне было очень приятно это делать, потому что классно видеть реакцию человека в такие моменты.

– Какое впечатление от участия в реалити?

– Я стал внимательнее. Благодаря тому, что я выслушивал девушек, уделял им внимание – это меня сделало по-хорошему более уязвимым. Это очень большой рост внутренний. В общем, основной фокус внимания всегда был на девушку. Нужно с утра до ночи быть полностью погруженным в историю и жизнь.

Основное впечатление – разнообразие жизненных ситуаций, которые есть у людей, я погружался в каждую историю. Поразили смелость и открытость девушек. И чем дальше развивались отношения с каждой – тем глубже было общение и восприятие человека.

– Что было сложнее всего во время съемок проекта?

– Моменты, когда нужно было решать, кого отпустить, а кого – нет.

Это было непросто. Я знал, что обратной дороги нет, что это окончательное решение.

Также непросто было воспринимать сложные жизненные истории некоторых девушек. Трудно даже вообразить, как такое возможно, и видеть, что такие истории существуют. Сложно их принимать с человеческой точки зрения.

– Верите ли в любовь с первого взгляда?

– Не верю в любовь с первого взгляда. Верю, что возникает симпатия между людьми. Может быть страсть, сексуальное влечение. Но любовь – это процесс, когда люди открываются друг другу.

Нужно пройти через разные ситуации, не всегда приятные. Открыться человеку, понять, есть ли у вас общие ценности, как вы видите жизнь, на одной ли волне вы с партнером? А для того, чтобы все это увидеть и почувствовать, нужно больше времени вместе проводить.

– Алекс, на что прежде всего вы обращаете внимание во время первого знакомства?

– У нас, как у интеллектуально развитых приматов, невербальное поведение и инстинкты еще присутствуют (смеется). Когда встречаю девушку, обращаю внимание на то, как она держится, как разговаривает, какие темы ее интересуют, как она сидит. Даже на то, как она пьет кофе и как смотрит. Смотрит в глаза или нет?

То есть, это такие маленькие моменты в поведении, которые могут очень многое о человеке сказать. Как правило, на подсознательном уровне ты почти сразу понимаешь, это твой человек или нет.

– Кто вас больше всего поразил из девушек во время первой встречи-знакомства на Холостяке?

– Конечно, Юля, которая принесла голубцы (улыбается). У меня возникла ностальгия по этому блюду, которое моя мама готовила в детстве. То, как Юля их приготовила и искренне, без игры преподнесла, меня поразило.

Еще особенно запомнилась встреча с Сашей Мудрой. С ней сразу возникла искорка. Знаете, когда ты начинаешь общаться с человеком, и сразу понимаешь, что вы на одной волне. Она смеется над твоими странными шутками (смеется). Во время первой встречи с ней я не думал о том, что говорю, было очень легко. Плюс, наш неловкий танец очень запомнился.

Я благодарен всем девушкам за то, что они так креативно подошли к знакомству.

– Что вы больше всего цените в женщинах?

– Очень важно чувство юмора, потому что без него сложно идти по жизни. Если человек понимает шутки, то это индикатор того, что он интеллектуально развит. Также необходимо, чтобы человек развивался. Чем-то горел, интересовался. А еще – чтобы он любил жизнь.

Я не могу долго общаться с теми, кто несет негатив, постоянно недоволен, жалуется на что-то, сплетничает и не развивается. Также очень ценю в характере девушки доброту, искренность и открытость.

– Верите в то, что любовь своей жизни можно найти на проекте?

– На самом деле, нет разницы, где ты встретишь любовь своей жизни. С девушкой, с которой мы долго встречались, познакомились в ночном клубе. Казалось бы, место для знакомств не самое лучшее. Но так случилось. Потому нет правил на счет того, где знакомиться.

– На что способны ради любимой?

– Не могу сразу сказать, на что я способен. Вопрос гипотетический. Не было ситуаций в жизни, когда я должен чем-то жертвовать ради любимой. Всегда находили некий компромисс. Это очень важно – принимать своего партнера и поддерживать его. Надо всегда разговаривать и искать выход из разных ситуаций. Мы живем в 21 веке, где есть куча возможностей.

– Основные правила жизни Алекса Топольского?

– Первое – никогда не сдаваться. Неважно, что было в жизни, каковы сложные ситуации. Главное – найти силы, встать на ноги и идти вперед. Особенно сейчас, в сверхсложные для украинцев времена, это очень важно. Наши люди демонстрируют титаническую силу, смелость и несокрушимость каждый день, что меня вдохновляет работать еще больше, чтобы помогать стране.

Второе – любить жизнь. Даже если есть негатив, зло – всегда можно найти что-нибудь хорошее именно в этот момент и вообще в жизни.

Третье – иметь цель в жизни. По себе знаю, что если в какой-то момент я чувствую, что моя цель расплылась, что я не знаю, для чего встаю с утра – у меня возникает апатия. Поэтому нужно четко определить свою цель. Когда я ее осознаю, у меня больше энергии появляется, которая дает питание. Только тогда я могу двигаться вперед.