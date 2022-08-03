Украинский стендап-комик Слава Бу на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Херсоне, ради своего концерта. Однако выступление на родине обернулось жизнью в оккупации и не менее эпичным выездом из нее.

Об этом он рассказал Фактам ICTV в интервью.

— В момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вы проживали в Херсоне или так вышло, что именно там застала война?

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— Я приехал в Херсон 23 февраля. Это было случайно. Я ехал в Херсон выступать, потому что последние три года живу в Киеве. Я родом из Херсонской области.

— Сколько времени вы провели в оккупации?

— Полтора месяца, я уехал в середине апреля.

— Какой опыт из оккупации вам запомнился больше всего?

— Выезд был тяжелый и долгий, потому что нам пришлось ехать в объезд лишних 200 км. Обычно мы едем по дороге Херсон – Николаев, но тогда она уже была перекрыта. Все равно мы ехали через российские блокпосты, потому что тогда они уже контролировали все дороги. Ехали через Снегиревку.

В настоящее время выезда из Херсонской области нет. Люди едут через Крым, Грузию и дальше.

Сейчас очень много ситуаций, когда просто расстреливают машины или разворачивают целую колонну. Так было, полностью не пропускали.

— Как ваш выезд проходил?

— Все проверяли. Просматривались все телефоны. Все, что могло их спровоцировать, я удалил. Единственное, в телефоне водителя, с которым я ехал, нашли мемчики о русском военном корабле. Сначала они сказали, что дальше вы едете без телефона. А в результате отдали его за $200. Они взяли деньги за это. Отдали, и мы поехали дальше. Вот так на каждом блокпосту что-то пересматривали. Каждый раз они придумывали какие-то новые правила. На этом смотрели только багажник, на другом документы, еще где-то телефон.

— У вас есть тату. Не придирались ли они к ним?

— У меня нет патриотических или националистических татуировок. У меня даже не смотрели. Они это делали выборочно. У кого смотрели, у кого нет. У меня были проблемы с документами. В момент выезда у меня не было паспорта.

Буквально в феврале я сдал его на переоформление ID-карты. Поэтому я ехал без документов, а на Дію они реагируют очень плохо. Для них это нечто космическое и непонятное. На каждом блокпосте приходилось объяснять, что такое возможно. На крайний случай у меня была сканкопия старого паспорта. Показывал и объяснял, что оригинал отдал на переоформление.

— После выезда вы начали давать концерты. В обществе может царить мнение о том, что ныне юмористические выступления не актуальны. Какая у вас личная позиция?

— Я не согласен с такой позицией. Прежде всего, весь стендап, с которым я сейчас выступаю, как раз актуален. Он об актуальных проблемах, о моей области, о проблемах, с которыми люди сталкиваются в оккупации, о предателях, много лет возглавлявших Херсонщину. Он как раз об этом.

А вот шутить о смешном случае в метро — сейчас действительно не стоит. А поднимать людям дух тем, что мы высмеиваем происходящее – почему бы нет? Есть отличная фраза. Ее сказал мой друг, тоже комик: Враг не так страшен, когда смешон. Мы даже на афишах первых так писали, потому что знали, что могут возникать разногласия, мол, можно или нельзя. В первую очередь я думаю, что можно (шутить, – Ред.), потому что людям стоит отвлекаться. А во-вторых, для многих комиков это единственная работа, поэтому мы должны как-то обеспечивать себя.

Кроме того, каждый концерт имеет определенный процент благотворительности. Либо это полностью благотворительный концерт, средства идут на ВСУ или волонтерам, либо это определенный процент, который мы можем себе позволить.

Выступление, с которым я езжу по разным городам, полностью о Херсоне. Я убежден, что должен освещать происходящие там события. Более того, также стоит популяризировать мнение о том, что Херсон — это украинский город. Также то, что там никто их (российских оккупантов, – Ред.) не ждал. Все наоборот возмущены этим, люди убегают от беды, от сложившихся там условий. Там каждый день они придумывают новые правила, усиление контроля. Об этом люди должны знать и говорить.

Это та огласка, которую я сейчас могу делать. Поэтому во время тура часть средств направлялась херсонским волонтерам, однако сейчас это сложно делать, потому что блокируется интернет-банкинг. Не всегда можно рассчитываться картой.

Каждый день возникают потребности, куда можно направить деньги. Мы все видим посты в соцсетях. Иногда мне пишут в личку. Если у меня есть возможность, то я поддерживаю.