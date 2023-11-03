Ко Дню железнодорожника телеканал ICTV2 готовит эксклюзивную премьеру документального фильма Украина. Хребет войны.

О чем фильм Украина. Хребет войны

Фильм расскажет о работе украинских железнодорожников, благодаря мужеству которых украинцы выдержали февральское начало полномасштабной войны в Украине.

В основе — истории работников железной дороги в первые дни полномасштабного вторжения, снятые украинской командой под руководством британского режиссера Тони Хиндхоу.

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— С начала войны я снял несколько фильмов в Украине. Я много путешествовал по стране, в том числе и на поездах. До этого я читал о повреждении инфраструктуры, что мосты и пути были отремонтированы за несколько дней, а службы снова начали работать. Для меня это невероятно! Но больше всего меня поразило, что сеть железной дороги стала физическим союзом для нации. Она сплотила людей. Восстановив сообщение с освобожденными частями страны, она буквально снова восстановила общины. Это была история, которую надо было рассказать, — говорит Тони.

Героями фильма стали работники Укрзализныци — путейцы, диспетчеры, машинисты, энергетики и другие представители “железных” профессий, которые самоотверженно делали все возможное и невозможное, чтобы эвакуационные поезда не останавливались.

— Железные люди нашей страны поразили весь мир, но для нас в Starlight Doc важно показать миру неочевидные стороны войны, героев, которые вывезли сотни тысяч людей под обстрелами, без сна и передышки. Героев, в которых влюбился Джонсонюк, героев, которые дали ощущение безопасности и тыла миллионам беженцев, — комментирует исполнительный директор телеканалов ICTV и ICTV2, руководитель направления Starlight Doc Анастасия Штейнгауз.

Украина. Хребет войны: трейлер и где смотреть

Над производством фильма работали Starlight Doc и британская компания Planet Eat. Всего был создан альманах из четырех фильмов.

Кроме истории железнодорожников, в него вошли фильмы об украинской военно-полевой кухне; щемящий рассказ о том, как украинцы провожают в последний путь павших героев; и остросюжетная история о борьбе Украинской православной церкви за независимость от Московского патриархата.

Все эти фильмы уже доступны на иностранных VoD-платформах — Amazon USA, Canada, Germany, Japan, multiple South American countries, Australia.

В эфире ICTV2 фильм Украина. Хребет войны покажут 4 ноября в 8:35.