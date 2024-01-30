Французский актер Ален Делон признан недееспособным. Согласно постановлению суда, 88-летняя звезда не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом.

Суд признал Ален Делона недееспособным

Все вопросы актера, связанные с медицинскими обследованиями, расходами и другими аспектами, будут решаться соответствующим государственным агентством, как установлено законодательством.

Дети Ален Делона, которые неоднократно высказывались о критическом состоянии здоровья отца, лишены ухода за ним. Так, они не могут вмешиваться в вопросы, связанные с медицинскими процедурами.

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— Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона возможности руководить медицинскими обследованиями их отца, — рассказал адвокат.

Сын актера Энтони Делон заявил, что поддерживает это решение суда.

— Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда, — сказал Энтони.

Ранее Ален Делон собирался подать в суд на своего сына. В одном из интервью Энтони рассказал, что его 88-летнему отцу трудно смириться со своим здоровьем, и есть вероятность, что он отпраздновал свое последнее Рождество.

Через несколько часов после выхода интервью адвокат Алена заявил, что они планируют подать судебный иск из-за “шокирующей информации, распространенной в СМИ”.

Источник: BFMTV