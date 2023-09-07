Голливудский актер Шон Пенн и украинская актриса Ольга Коротяева привлекли внимание фотографов на столичном Саммите первых леди и джентльменов. Они слушали выступления гостей мероприятия, крепко держась за руки. Этот момент запечатлен на фото, опубликованном на сайте Офиса президента.

Саммит Шон Пенн посетил в том числе как спикер. Он очень хорошо знаком с ситуацией в Украине. За неделю до полномасштабного вторжения российских войск актер прибыл в нашу страну, чтобы снимать фильм о боевых действиях на Донбассе. Премьера ленты под названием Суперсила запланирована на 18 сентября.

О романе голливудской знаменитости с украинкой поклонники узнали в конце этой весны. Пару в японском ресторане в Малибу подловили папарацци.

Об Ольге Коротяевой известно, что актрисе театра и кино 46 лет. Возлюбленная американского режиссера родом из Черкасс, была телеведущей на украинском телеканале, снималась в фильмах Взрыв и Банковский квартал, играла на французской сцене.

Шону Пенну 63 года. Он был женат на Мадонне, а также звезде сериала Карточный домик Робин Райт и австралийской актрисе Лейле Джордж, с которой расстался в апреле прошлого года.