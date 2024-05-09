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Проходит подготовку: Сергей Жадан пополнит ряды бригады Хартия

9 мая 2024, 10:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергій Жадан
Источник: Сергей Жадан

Писатель и музыкант Сергей Жадан мобилизовался в Хартию — бригаду Национальной гвардии Украины. Сейчас он проходит подготовку.

Сергей Жадан пополнил ряды Нацгвардии — что известно

Командир Хартии полковник Игорь Оболенский подтвердил эту информацию. В эфире телемарафона Єдині новини он рассказал Яне Брензей, что музыкант действительно мобилизовался и сейчас проходит определенные процедуры, что касаются оформления.

— Вскоре он будет в одном ряду с нами защищать наше государство. Поэтому да, в этом направлении работа ведется, скоро будет с нами, — отметил Оболенский.

В конце марта мы писали о том, что Сергей Жадан идет в Нацгвардию. Тогда же он рассказал, что собирается мобилизоваться вместе с одним из своих музыкантов из группы Жадан и собаки.

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