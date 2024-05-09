Писатель и музыкант Сергей Жадан мобилизовался в Хартию — бригаду Национальной гвардии Украины. Сейчас он проходит подготовку.

Сергей Жадан пополнил ряды Нацгвардии — что известно

Командир Хартии полковник Игорь Оболенский подтвердил эту информацию. В эфире телемарафона Єдині новини он рассказал Яне Брензей, что музыкант действительно мобилизовался и сейчас проходит определенные процедуры, что касаются оформления.

— Вскоре он будет в одном ряду с нами защищать наше государство. Поэтому да, в этом направлении работа ведется, скоро будет с нами, — отметил Оболенский.

В конце марта мы писали о том, что Сергей Жадан идет в Нацгвардию. Тогда же он рассказал, что собирается мобилизоваться вместе с одним из своих музыкантов из группы Жадан и собаки.