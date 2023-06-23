Маникюр – интересная деталь образа, придающая смелости и уверенности. После пастельных весенних оттенков девушкам хочется пофантазировать и вносить яркость в каждый свой день. Помочь с этим может яркий маникюр, который в 2023 году набирает обороты. Ногти на лето 2023: 15 смелых дизайнов – читайте в материале.
Пастельные оттенки на ногтях 2023
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Летний сезон подходит и для нежных и свежих пастельных цветов. Можно попробовать мятные, голубые, розовые или лавандовые оттенки, которые подчеркнут ваше летнее настроение, и подойдут к любому образу.
Цветной френч
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Французский маникюр – классика, которая не выходит из моды. Однако белые кончики на ногтях можно оставить для зимы и осени. Летом выбирайте цветные лаки, которые сделают френч веселым и положительным.
Паутинка на ногтях
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Паутинка очень необычно и красиво украшает ногти. Тягучий гель-лак очень неординарно смотрится на ногтях разной длины и цвета. Бывают разные виды паутинки для маникюра. К примеру:
- металлик;
- неоновый;
- классический;
- цветной.
Неоновые акценты на летнем маникюре
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Неоновые цвета салатовых, желтых, оранжевых, розовых оттенков популярны в летний период 2023. Вы можете выбрать яркий цвет в качестве основы или для создания акцента на нескольких ногтевых пластинах.
Битое стекло в маникюре 2023
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Битое стекло – это имитация обломков стекла в маникюре. Их делают из фольги, которая красиво и интересно переливается по всем цветам радуги. Такой дизайн придаст вашему образу эффектную изюминку, и хорошо смотрится в вечернем образе.
Розовый цвет
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Многие слышали о фильме Барби из Марго Робби, премьера которого состоится в июле 2023 года. Он вызывает интерес к модному тренду розово-неонового цвета, который был популярен в прошлом году. Розовый цвет в стиле куклы Барби стал невероятно популярен и в ногтевой индустрии в этом году.
Геометрические узоры
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Простые и стильные геометрические узоры также в тренде в 2023 году. Вы можете экспериментировать с линиями, прямоугольниками, треугольниками или абстрактными геометрическими формами для создания интересного дизайна.
Патриотический маникюр 2023
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События современности влияют на разные течения жизни. В том числе они не обходят стороной моду. Желто-синие цвета флага Украины и герб сохраняют актуальность как летом, так и зимой.
Стемпинг
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Стемпинг – довольно эффектная и быстрая методика нанесения красивого и сложного узора на ваши ноготки с помощью трафарета и штампа. Это могут быть разные узоры. К примеру:
- кружево;
- цветы;
- листики;
- надписи;
- принты.
Эффект омбре
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Омбре – популярная техника в этом году. Создайте плавный переход цветов на ногтях от темного к светлому или от одного яркого цвета к другому.
Animal-принт на ногтях 2023
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Эта тематика популярна по сей день. Самый модный маникюр лета остается в топе и в сезон холодов. К анималистическим узорам присоединился еще один – tortoise nails, принт под черепаху.
Полоски в маникюре лето 2023
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Маникюр с полоской – это очень лаконичный дизайн, который в последнее время очень понравился многим девушкам и женщинам. Различные виды полосок делают маникюр особенным, он хорошо подчеркивает красивые длинные пальчики.
Цветочные узоры
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В этом случае можно использовать цветочные рисунки или наклейки, чтобы создать летнюю атмосферу и добавить нежности вашему образу. Вы можете выбрать романтические розы, красочные подсолнухи или другие цветы.
Морской маникюр на лето 2023
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Изобразить море на ногтях – идеальный вариант для маникюра в отпуск. Бело-голубые оттенки прекрасно сочетаются с загоревшей шоколадной кожей женских рук. Высокие волны с белой пеной, горячий желтый песок, красивые скалы и многие другие морские темы могут быть изображены на ваших ноготках этим летом.
Кошачий глаз в маникюре 2023
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Кошачий глаз – довольно красивый маникюр, который эстетически смотрится на пальчиках и прекрасно сочетается с вечерним нарядом, придавая ему очарование. Такой маникюр привлекает внимание своим сиянием, а его универсальность позволяет такому маникюру эффектно смотреться в любых стилях.
Акцент на большом пальце
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Это – настоящая фишка сезона Такой дизайн надолго закрепил свои позиции среди трендов нейл-моды. Роспись, глиттер, украшение слайдерами – любой декор на большом пальце будет уместен. Главное условие – сочетать дизайн с цветовой гаммой маникюра.