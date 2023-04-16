16 апреля православные христиане отмечают Пасху. Это важный церковный праздник воскресения Иисуса Христа.

Второй год подряд украинцы отмечают этот день в условиях полномасштабной войны, однако несмотря ни на что, пытаются создать атмосферу праздника, посетить церковь и освятить пасхальные корзинки. Селебрити — не исключение, они также соблюдают традиции.

Многие из них уже посетили храм, освятили корзинку и поделились своими фотографиями в соцсетях. Как звезды шоу-бизнеса поздравляют украинцев с Пасхой 2023 — смотрите далее.

Телеведущий СТБ Григорий Решетник обнародовал семейное фото, на котором предстал со своей женой и их тремя сыновьями. Кадр сделан на фоне храма, а возле каждого из них стоит пасхальная корзинка.

— Поздравляем вас с Пасхой! Пусть этот год подарит всем украинцам победу, согласие, мир и счастье. С любовью, Reshetnik family, — обратился Григорий к украинцам.

Соблюдает пасхальные традиции и ведущая Леся Никитюк. Она опубликовала серию снимков из церкви.

— Христос воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел хранитель оберегает вас от всех невзгод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Мира вашему дому, победы нашей Украине, — подчеркнула Никитюк.

Актриса Анна Саливанчук в этом году впервые посвятила паску в субботу. Артистка рассказала, что обычно всегда посещала ночную службу и придерживалась поста, однако война внесла свои коррективы и изменила традиции.

— Желаю добра, процветания и всех благ. Пусть в душе царит тепло и покой, над головой будет мирное небо, а рядом — родные и друзья. Пусть благословенный праздник принесет в вашу семью понимание, гармонию и радость. Пусть все сомнения, сожаления и обиды покинут вас навсегда, а останется только счастье и любовь, — отметила Саливанчук.

Актриса добавила, что сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше, и об одном — о победе добра над злом, о победе Украины! Также она призвала помнить каждого воина, который отдал свою жизнь за нашу страну.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво говорит, что Пасха ассоциируется с пасками, разрисованными яйцами, семейными ужинами и улыбками, однако не в этом году.

— Пасха — это символ победы жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Идет 417 день нашей борьбы с ненасытным соседом, и, возможно, этот день станет началом конца. Конца войны, смертей и страданий. Жизнь должна победить смерть, а мы должны победить врага, — сказал кулинар.

Он пожелал украинцам казацкой силы, духа победы и вдохновения.

Освятил пасхальную корзинку и певец Павел Зибров.

— Христос воскрес! Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную победу Украине! Добра, здоровья, достатка и мира вам и вашим домам, — подчеркнул исполнитель.

Не забыла поздравить верующих актриса Ксения Мишина. Она пожелала, чтобы искренность и жизнелюбие одержали победу над грустью и унынием.

Побывала в церкви и исполнительница Светлана Лобода.

— Христос воскрес! — лаконично написала она.

Актриса Наталка Денисенко в этом году празднует Пасху в семейном кругу и что главное — вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком, который с начала полномасштабной войны встал на защиту нашей страны.

— Христос воскрес! Пусть Бог бережет Украину , ВСУ и наши сердца… Очень много тяжелых эмоций и чувств, но пусть Бог даст нам победу и мы станем добрее. Берегите себя и близких, — сказала Наталка.

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, что в этом году впервые сам приготовил пасхальный стол, которым ранее занималась его мама. Говорит, сейчас чувствует острую потребность не только возрождать украинскую кухню и традиции, но и сохранять их своими руками.