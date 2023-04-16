16 квітня православні християни відзначають Великдень. Це важливе церковне свято воскресіння Ісуса Христа.

Другий рік поспіль українці відзначають цей день в умовах повномасштабної війни, проте, попри все, намагаються створити атмосферу свята, відвідати церкву та освятити великодні кошики. Селебриті – не виняток, вони також дотримуються традицій.

Чимало з них уже відвідали храм, освятили кошик і поділилися своїми світлинами в соцмережах. Як зірки шоу-бізнесу вітають українців із Великоднем 2023 – дивіться далі.

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік оприлюднив сімейне фото, на якому постав зі своєю дружиною та їхніми трьома синами. Кадр зроблено на тлі храму, а біля кожного з них стоїть великодній кошик.

– Вітаємо вас із Великоднем! Нехай цей рік подарує всім українцям перемогу, злагоду, мир і щастя. З любов’ю, Reshetnik family, – звернувся Григорій до українців.

Дотримується великодніх традицій і ведуча Леся Нікітюк. Вона опублікувала серію знімків із церкви.

– Христос воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-хранитель оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить з кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні, – наголосила Нікітюк.

Акторка Анна Саліванчук цьогоріч уперше посвятила паску в суботу. Артистка розповіла, що зазвичай завжди відвідувала нічну службу і дотримувалася посту, проте війна внесла свої корективи і змінила традиції.

– Бажаю добра, процвітання і всіх благ. Нехай у душі панує тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч – рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину порозуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться тільки щастя та любов, – зазначила Саліванчук.

Акторка додала, що зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше, і про одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України! Також вона закликала пам’ятати кожного воїна, який віддав своє життя за нашу країну.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво каже, що Великдень асоціюється з пасками, розмальованими яйцями, родинними вечерями та посмішками, проте не цього року.

– Великдень – це символ перемоги життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Йде 417 день нашої боротьби з ненаситним сусідом, і, можливо, цей день стане початком кінця. Кінця війни, смертей і страждань. Життя має перемогти смерть, а ми маємо перемогти ворога, – сказав кулінар.

Він побажав українцям козацької сили, духу перемоги та натхнення.

Освятив великодній кошик і співак Павло Зібров.

– Христос воскрес! Бажаю, щоб Воскресіння Христове принесло нову надію і силу для здійснення всіх мрій і задумів, а також довгоочікувану перемогу Україні! Добра, здоров’я, достатку та миру вам і вашим домівкам, – наголосив виконавець.

Не забула привітати вірян акторка Ксенія Мішина. Вона побажала, щоб щирість і життєлюбство здобули перемогу над смутком і зневірою.

Побувала в церкві й виконавиця Світлана Лобода.

– Христос воскрес! – лаконічно написала вона.

Акторка Наталка Денисенко цьогоріч святкує Великдень у родинному колі і що головне – разом із чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який від початку повномасштабної війни став на захист нашої країни.

– Христос воскрес! Нехай Бог береже Україну, ЗСУ і наші серця… Дуже багато важких емоцій і почуттів, але нехай Бог дасть нам перемогу і ми станемо добрішими. Бережіть себе і близьких, – сказала Наталка.

Кулінар Євген Клопотенко розповів, що цьогоріч вперше сам приготував великодній стіл, яким раніше опікувалася його мама. Каже, зараз відчуває гостру потребу не тільки відроджувати українську кухню і традиції, а й зберігати їх своїми руками.