Испанию на Евровидении 2024 представляет електропоп-дует Nebulossa. Группа выступит в финале конкурса в Мальме 11 мая с песней Zorra. Согласно новым правилам конкурса, они также вышли на сцену конкурса 9 мая.

Что известно о представителе Испании Nebulossa на Евровидении 2024 и о чем конкурсная песня дуэта — далее в материале.

Кто такие Nebulossa: биография

В состав дуэта Nebulossa, который был создан в 2018 году, входит певица Мария Бас и клавишник, продюсер Марк Дасуза. Они являются супругами и состоят в браке уже более 20 лет. В их союзе родилось двое детей.

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Во время путешествия в Порт-Эйне Бас и Дасуза посетили астрономическую обсерваторию, где постоянно упоминалась туманность, от этого и происходит их название группы — nebulosa. Вторую букву S супруги добавили с отсылкой на валенсийский язык.

В 2022 году супруги уже пытались пройти отбор на Евровидение 2023. Тогда они участвовали в нем как трио — вместе с Офелией Алибрандо, однако их попытка не увенчалась успехом.

В 2024 году Nebulossa выиграли испанский нацотбор, заняв первое место и получили право представлять свою страну на песенном конкурсе.

К слову, успели они уже и попасть в скандал из-за своей песни Zorra. В переводе с испанского это слово означает “лиса”, однако чаще его используют в значении “шл*ха” или “с*ка”, в том числе и в композиции Nebulossa.

Представители феминистического движения Мадрида отметили, что композиция “оскорбляет женщин сексистским способом”. По словам авторов песни, идея ее состоит в том, чтобы наоборот высмеять мизогинию и осветить проблему двойных стандартов по отношению к женщинам.

К слову, Испания входит в состав Большой пятерки Евровидения, а потому страна не берет участие в полуфиналах, автоматически проходя в финал.

Перевод песни Nebulossa — Zorra

Шл*ха

(Шл*ха)

(Шл*ха)

(Шл*ха)

(Шл*ха)

(Шл*ха)

(Шл*ха)

Я знаю, что я просто шл*ха.

Что мое прошлое поглощает тебя.

Я знаю, что я черная овца.

Непонятая, каменная.

Я знаю, что я не та, кем ты хочешь меня видеть (я знаю).

Я понимаю, что отчаиваю тебя (я знаю).

Но такова моя природа.

Меняться ради тебя мне лень.

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был лишь вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

Если я гуляю одна, я шл*ха.

Если я веселюсь, я главная шл*ха.

Если я задерживаюсь надолго, а там уже рассвело,

я еще более распутная.

Когда я получаю то, что хочу (шл*ха, шл*ха)

Это не потому, что я этого заслуживаю (шл*ха, шл*ха)

И даже если я съедаю весь мир.

Это не ценится ни на секунду.

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был лишь вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

Я в хорошем настроении (шл*ха, шл*ха)

Восстановлена изнутри (шл*ха, шл*ха)

И та с*ка, которую вы так боялись, обрела силу.

И теперь она — с*ка с обложки (шл*ха, шл*ха, шл*ха)

Для которой все уже не так плохо (шл*ха, шл*ха, шл*ха)

Я та, кому наплевать.

Убей меня камнями, если вы уже закончили

Я шл*шка с обложки.

Я настоящая женщина (шл*ха, шл*ха, шл*ха, шл*ха).

И если я стану висцеральной (шл*ха, шл*ха, шл*ха, шл*ха)

Я превращусь из с*ки в шакала.

Ты попал в заросли колючек.

Я шл*шка с обложки.

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был лишь вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

Я в хорошем настроении (шл*ха, шл*ха)

Восстановлена изнутри (шл*ха, шл*ха)

И та шл*шка, которую вы так боялись, обрела силу.

И теперь она — шл*шка с обложки.

Nebulossa – Zorra: видео выступления на Евровидении 2024