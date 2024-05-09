Испанию на Евровидении 2024 представляет електропоп-дует Nebulossa. Группа выступит в финале конкурса в Мальме 11 мая с песней Zorra. Согласно новым правилам конкурса, они также вышли на сцену конкурса 9 мая.
Что известно о представителе Испании Nebulossa на Евровидении 2024 и о чем конкурсная песня дуэта — далее в материале.
Кто такие Nebulossa: биография
В состав дуэта Nebulossa, который был создан в 2018 году, входит певица Мария Бас и клавишник, продюсер Марк Дасуза. Они являются супругами и состоят в браке уже более 20 лет. В их союзе родилось двое детей.
Во время путешествия в Порт-Эйне Бас и Дасуза посетили астрономическую обсерваторию, где постоянно упоминалась туманность, от этого и происходит их название группы — nebulosa. Вторую букву S супруги добавили с отсылкой на валенсийский язык.
В 2022 году супруги уже пытались пройти отбор на Евровидение 2023. Тогда они участвовали в нем как трио — вместе с Офелией Алибрандо, однако их попытка не увенчалась успехом.
В 2024 году Nebulossa выиграли испанский нацотбор, заняв первое место и получили право представлять свою страну на песенном конкурсе.
К слову, успели они уже и попасть в скандал из-за своей песни Zorra. В переводе с испанского это слово означает “лиса”, однако чаще его используют в значении “шл*ха” или “с*ка”, в том числе и в композиции Nebulossa.
Представители феминистического движения Мадрида отметили, что композиция “оскорбляет женщин сексистским способом”. По словам авторов песни, идея ее состоит в том, чтобы наоборот высмеять мизогинию и осветить проблему двойных стандартов по отношению к женщинам.
К слову, Испания входит в состав Большой пятерки Евровидения, а потому страна не берет участие в полуфиналах, автоматически проходя в финал.
Перевод песни Nebulossa — Zorra
Шл*ха
(Шл*ха)
(Шл*ха)
(Шл*ха)
(Шл*ха)
(Шл*ха)
(Шл*ха)
Я знаю, что я просто шл*ха.
Что мое прошлое поглощает тебя.
Я знаю, что я черная овца.
Непонятая, каменная.
Я знаю, что я не та, кем ты хочешь меня видеть (я знаю).
Я понимаю, что отчаиваю тебя (я знаю).
Но такова моя природа.
Меняться ради тебя мне лень.
Я сейчас в хорошем настроении.
Это был лишь вопрос времени.
Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.
На все четыре ветра.
Если я гуляю одна, я шл*ха.
Если я веселюсь, я главная шл*ха.
Если я задерживаюсь надолго, а там уже рассвело,
я еще более распутная.
Когда я получаю то, что хочу (шл*ха, шл*ха)
Это не потому, что я этого заслуживаю (шл*ха, шл*ха)
И даже если я съедаю весь мир.
Это не ценится ни на секунду.
Я сейчас в хорошем настроении.
Это был лишь вопрос времени.
Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.
На все четыре ветра.
Я в хорошем настроении (шл*ха, шл*ха)
Восстановлена изнутри (шл*ха, шл*ха)
И та с*ка, которую вы так боялись, обрела силу.
И теперь она — с*ка с обложки (шл*ха, шл*ха, шл*ха)
Для которой все уже не так плохо (шл*ха, шл*ха, шл*ха)
Я та, кому наплевать.
Убей меня камнями, если вы уже закончили
Я шл*шка с обложки.
Я настоящая женщина (шл*ха, шл*ха, шл*ха, шл*ха).
И если я стану висцеральной (шл*ха, шл*ха, шл*ха, шл*ха)
Я превращусь из с*ки в шакала.
Ты попал в заросли колючек.
Я шл*шка с обложки.
Я сейчас в хорошем настроении.
Это был лишь вопрос времени.
Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.
На все четыре ветра.
Я в хорошем настроении (шл*ха, шл*ха)
Восстановлена изнутри (шл*ха, шл*ха)
И та шл*шка, которую вы так боялись, обрела силу.
И теперь она — шл*шка с обложки.