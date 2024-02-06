Народная артистка Украины Светлана Билоножко высказалась о певице-предательнице Таисии Повалий. Когда-то они работали вместе, сейчас не общаются, ведь путинистка поддерживает войну против родной Украины.

Светлана Билоножко о позиции Таисии Повалий

Билоножко говорит, когда-то многие артисты действительно ездили в страну-агрессор для заработка. Сейчас она не понимает, зачем те, кто остался там, поливают Украину грязью. Об этом исполнительница сказала в интервью Obozrevatel.

— Знаете, многие когда-то ехали на заработки в Москву, как говорила моя бабушка, за длинным рублем. Были такие времена. Но ведь не сейчас, когда случилась страшная беда. И если вы уже не хотите возвращаться, то хотя бы рот свой закройте! Ну разве не так? Не выдавайте такой нелепости. Как вы можете? — отметила Светлана.

Певица вспомнила, что у Повалий не все гладко было в начале карьеры — до появления супруга, продюсера Игоря Лихуты. Она допускает, что у Таисии промыты мозги пропагандой, а также не исключает того, что ей могут доплачивать за ересь, которая льется из ее рта в сторону Украины.

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— Допускаю, что ей сильно задурманила голову пропаганда. Ну и страх, конечно. Смотрите, что там делают со всеми, кто не согласен с кремлевской политикой. А возможно, им доплачивают за то, что такое несут, такой вариант тоже не исключаю, — подчеркнула Билоножко.

Артистка уверена, на судьбе Повалий отзовется все, что она сейчас делает.

Напомним, на протяжении всей полномасштабной войны Таисия Повалий удивляет бывших сограждан своими циничными поступками. То она поет украинские песни на пропагандистских концертах, то посещает временно оккупированные РФ территории, то публично поддерживает Путина.

К слову, летом 2023 года стало известно, что Таисия Повалий получила паспорт РФ. Цинизма ситуации добавляет то, что дата регистрации гражданства и дата постановки на учет — 24 августа.

Фото: Светлана Билоножко, Таисия Повалий