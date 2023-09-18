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Персоны

Не успел отпраздновать день рождения: умер актер Билли Миллер

18 сентября 2023, 13:18
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Біллі Міллер
Источник: Getty Images

Лауреат дневной премии Эмми Билли Миллер ушел в возрасте 43 лет. Менеджер актера подтвердил смерть звезды Молодых и дерзких, добавив, что Миллер боролся с маниакальной депрессией.

Билли Миллер не дожил двух дней до своего 44-го дня рождения. Точная причина смерти не разглашается.

С детства актер боролся с редким заболеванием костей. Это не помешало ему войти в индустрию развлечений сначала в качестве модели, а затем актера. Первым серьезным проектом стала работа в мыльной опере Все мои дети, в которой он снимался в 2007-2008 годах. Затем в жизни Миллера появились Молодые и дерзкие. За свою игру в этом сериале он удостоился трех премий Эмми. В 2014 году Билли Миллер покинул проект и присоединился к мыльной опере Главный госпиталь.

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В соцсетях люди скорбят о смерти актера и выражают соболезнования.

  • Ужасная новость! Он очень нравился мне у молодых и дерзких.
  • Очень жаль, ведь он был еще так молод и талантлив. Покойся с миром, Билли.
  • Мне самой только исполнилось 44 года. Соболезнования.
  • Такая трагедия. Сердце сжимается, когда осознаешь боль для его семьи и друзей.
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Источник
Variety
Теги
Смерть
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