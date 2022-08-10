С начала полномасштабного российского вторжения традиционный массовый юмор, большие телевизионные шоу, концертные залы и туры ушли в прошлое.

В то же время все популярнее становится украинский стендап. В настоящее время этот жанр юмора быстро адаптировался к новым реалиям и продолжает стремительно развиваться.

Кроме двух крупнейших центров стендапа — Киева и Львова, — стендаперы гастролируют и по большим городам Украины, выступают перед нашими военными и собирают деньги на поддержку армии.

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По словам стендап-комика Антона Тимошенко, с февраля 2022 года украинцы начали массово отказываться не только от русского языка, но и от развлекательного контента.

Сейчас у нас настоящая вспышка украинского стендапа. Он начал расти еще до полномасштабной войны.

Так, в начале осени 2021 года в Украине параллельно было пять разных туров стендап-комиков. Это позволяло планировать гастроли и давало надежду, что стендапом можно зарабатывать.

– Сейчас огромная задача комиков – сохранить на себе это внимание и издавать качественный контент. Чтобы люди, которые переключились, увидели, что у нас действительно прикольный контент, а не наоборот — разочаровались в нем. Поэтому комики должны работать вдвое сильнее, вдвое больше писать материала, вдвое ответственее относиться к своему материалу, — говорит Тимошенко.

Антон Тимошенко убежден, что в нынешних условиях большим творческим коллективам традиционного массового телевизионного юмора тяжело проводить даже репетиции.

Стендаперы же довольно часто выступают в небольших залах, пабах и бомбоубежищах – формат позволяет.

– Стендап-комики как тараканы, они выживают в любых условиях. Потому что у нас рентабельно делать стендап, даже если ты собрал прямо в подвале 40 человек. Это нормально. Дизель-шоу не сможет сделать свое шоу на 40 человек в подвале: потому что у них там декорации, у них только в команде около 40 человек. Это не то. А комик один, у него микрофон, с ним колонка. Можно прямо с колонкой ходить по улице и рассказывать стендап. В этом, мне кажется, самая большая свобода этого жанра, — говорит Антон.

Но свобода не означает, что можно шутить обо всем. Сегодня есть темы и события, которые лучше не затрагивать в стендапе. Антон Тимошенко не шутит, если не имеет собственного опыта, связанного с определенными событиями.

— Я не буду шутить о Буче, Ирпене или Мариуполе. Потому что я не был там или вообще не родом оттуда, и я не смогу понять полностью ощущения этих людей. Если человек, или какой-то комик приехал из Мариуполя, или вырвался из оккупации, или пережил подобный опыт — он может об этом говорить, потому что это его опыт. В этом и ценность стендапа, что люди рассказывают о том, что они пережили, переживают какие-то проблемы через шутки, и так оно и должно быть, — отметил комик.

В общем, в жанре стендапа нет ограничительных линий. И все же об украинских воинах лучше не шутить, а поддерживать и помогать. Покритиковать и посмеяться всегда есть над кем.

– О Залужном, Резникове я не слышал еще шуток, только какие-то положительные мемы. А что ты пошутишь о Залужном? Он работает много, у него нет времени, как у условного Арестовича, создавать какие-то мемы, или участвовать в каких-то информационных кампаниях. Он работает. Люди, которые работают, что ты о них пошутишь? Что они хорошо трудятся? Ну, это не смешно. Это хорошо, – говорит Антон.

Украинский стендап сейчас гораздо интереснее российского, с которым его раньше сравнивали. Наши комики пытаются искать свой голос, свою тему, а не подстраиваться под какой-либо конкретный формат.

Тимошенко убежден, что лучше брать как образец западный стендап. Он уже записал выступление на английском и получил одобрительные отзывы.

– Дара О Бриэн – это очень известный ирландский комик, он репостнул мой стендап. Я был в шоке, когда это произошло. В такой timeline живем. И подтянулась некая иностранная аудитория, было много иностранных интервью. Стало ясно, что, в принципе, это не какой-нибудь далекий мир. Англоязычный стендап, эти все Netflix – это достаточно рядом, если просто начать приоткрывать эту дверь, – говорит стендап-комик.

Антон уже мечтает провести тур с англоязычным стендапом по Европе. Так можно собрать больше денег для поддержки нашей армии.

– Это хорошая цель – выйти на англоязычную аудиторию. Потому что просто выступать со стендапом – это классно, но еще лучше привлекать аудиторию. Все комики мечтают о “спешле” на Netflix, все хотят быть наравне с западными комиками. Это большая мечта, это хорошая цель. Точно лучше, чем мечтать выступать в Москве, — добавил Антон.

10 сентября Антон Тимошенко планирует провести большой сольный концерт в МЦКИ (Октябрьский).

Цель – помочь нашей армии. Все деньги от продажи билетов пойдут на Вооруженные силы Украины. Сейчас юмор — это еще и психологическая помощь украинцам.

– Юмор выполняет роль недорогой психотерапии. Потому что пойти на сеанс к психотерапевту – это достаточно дорого, а билет на стендап – это где-то 300 грн. И ты час можешь смеяться, отвлечься, расслабиться. Это такой вариант, чтобы люди немного повеселились, отвлеклись хотя бы на часок и имели силы, чтобы дальше работать, — говорит он.

Роль юмора во время войны не только развлекать зрителей, но и давать им реалистическую картину того, что происходит в Украине.

В идеале, чтобы после стендапа люди были и веселые, и заряженные на работу для нашей общей победы.

– На шутках лежит высокая ответственность. Есть большой соблазн шутить о том, что мы побеждаем, мы всех уничтожим, захватим Россию. Но надо понимать, что война – это долгий процесс, и не все так гладко. Надо быть реалистами. Не надо превращаться в Арестовича в своих стендапах. Ты должен шутить, но во всем быть реалистом, распаивать людей, но при этом напоминать о каких-то важных вещах, чтобы они не слишком уж расслабились. В моем стендапе всегда есть переходы от чего-то веселого к более серьезному, – подытожил Антон.

Фото: Антон Тимошенко