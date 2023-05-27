Почти детективная история длиной в более чем столетие, о которой в Украине мало кто знает. Это о художественной и документальной коллекции Украинских сечевых стрельцов.

УСС — национальное военное формирование в составе австро-венгерской армии, сформированное из добровольцев, которые откликнулись на призыв Главной Украинской Рады 6 августа 1914 года и стояли под руководством Украинской боевой управы. Создание УСС стало первой попыткой организовать украинскую национальную армию, которая могла бы защищать интересы украинцев и освободить их от иностранного господства.

“Уже рождается дух грядущей волны, когда будут воскресать поколения с рыцарской волей” — этому пророчеству знаменитого художника Олексы Новаковского более 100 лет, и говорил он именно об украинских сечевых стрельцах.

Боевой путь УСС — это отдельная славная история, которую в советской Украине пытались стереть, потому что воевали стрельцы с 1914 года с москалями, кубанскими казаками и другим российским военным оружием, которые лезли завоевывать Галичину и устанавливать свое господство во время первой мировой войны. Австрийцы бросали подразделения украинских сечевых стрельцов на сложные участки, и бои были кровопролитными.

Но УСС — это не только военные дела, но и искусство. Так, среди добровольцев, которые шли защищать Украину, были художники с профессиональным художественным образованием, полученным в польских высших художественных заведениях и в других странах.

Поэтому они не только воевали, а ввели особую униформу, известная “мазепинка” — именно от них, создали украиноязычную военную терминологию, использовали сине-желтую символику и даже открыли более 150 народных школ на Волыни.

А еще они оставили впечатляющее творческое наследие — картины, рисунки о войне. Сегодня на них смотришь — будто бы о нас, наших мужчинах, которые снова защищают Украину от москальской орды.

В действующих военных отрядах стрельцы создали Прессовую кватиру, которая объединила художников с оружием в руках. Это были Иван Иванец, Осип Курилас, Юлиан Буцманюк, Лев Гец, Осип Сорохтей и другие.

У исследовательницы темы УСС Ксении Рожак прадед был сечевым стрельцом, поэтому часть своих научных исследований она посвящает славной истории сечевиков.

— Это были мужчины, у которых было профессиональное художественное образование, разного возраста. Они занимались творчеством до начала войны, и вот они попадают на фронт. Их целью было изобразить реалии и обстоятельства войны, — говорит Ксения.

На их картинах — и зимние переходы в ледяную метель, и страшные бои, и захоронения товарищей, и массовые захоронения от тифа, и удивительные пейзажи, и беженцы возле разбитых домов. Многие из этих работ из разных в том числе и частных коллекций опубликовали небольшим тиражом в книге УСС: українські січові стрільці у боях і міжчассі (Львов, 2007).

Биография практически каждого художника УСС заслуживает отдельного фильма. Чотарь Иван Иванец — один из разработчиков флага и униформы УСС. Талантливый художник, график и фотограф. Но в 1920 году в бою под Махновкой потерял большинство своего фотографического наследия. Это, в частности, 2 тыс. фотографий исторических памятников и художественных произведений и 900 фотографий, иллюстрировавших жизнь УСС. Это была, пожалуй, первая значительная потеря коллекции об УСС.

Иван Иванец был в лагере для интернированных воинов в Чехии, после первой мировой жил в Праге, затем во Львове, был активным деятелем. За это его в 1945 году в Кракове арестовал советский смерш и вывез в союз, где в лагере в Соликамске Иван Иванец и погиб уже через год.

Жизнь его талантливого коллеги Юлиана Буцманюка закончилась счастливее — в Канаде. Другого — Василия Петрука — в Германии. Именно благодаря портретам Петрука мы можем сегодня увидеть, как выглядели командиры УСС. Его коллеги также рисовали портреты и руководителей и рядовых стрелков.

Их картины дошли до нас благодаря тому, что все они впоследствии находились в лагерях Чехословакии для интернированных воинов тогда уже Украинской галицкой армии — в городах Либерец и Йозефов. Там собралось почти 5 тысяч украинцев, включая гражданских — женщин, детей и мужчин.

Библиотекарь Славянской Библиотеки в Праге Анна Хлебина говорит, что наши сечевики, как и большинство украинцев, были хозяйственными:

— У них был интересный феномен самоорганизации. Вели коммерческую деятельность, которая финансировала деятельность культурно-просветительского кружка, действовали театры, художники, издавались газеты, журналы. Там были не только воины, но и женщины с детьми, там были школы. Это было маленькое государство за рубежом.

Благодаря пребыванию в Чехословакии сохранилась большая часть творческой коллекции сечевиков.

— Когда лагерь в Йозефове был закрыт, все архивы впоследствии передали в коллекцию фондов Украинского музея освободительной борьбы в Праге. И они там оставались до 1945 года, когда на музей упала бомба. Все материалы, которые не пострадали во время бомбежки, перевезены сюда в Клементинум, — говорит Анна Хлебина.

Эта одна из нескольких бомб, которые упали на Прагу, привела ко второй большой потере коллекции УСС.

И там они сохранились на протяжении всей советской эпохи – потому, что о коллекции забыли. Она лежала под старой одеждой и предметами. О ней знали лишь несколько сотрудников, которые таким образом и уберегли ее от уничтожения. Открыли ее уже в 1990-х годах.

Немалая коллекция картин и памятников УСС была в Австрии, и Вена передала ее в Украину. Но в 1952 году по приказу Лаврентия Берии практически все собрание — более 2,5 тыс. экспонатов — было сожжено во Львовском национальном музее.

— Произведения, которые не отвечали идеологическому направлению того времени… Это комитет по искусству отбирал, обком партии, горком партии, спецслужбы, НКВД, — говорит нынешний генеральный директор Национального музея во Львове им.

Это была третья большая потеря коллекции УСС.

Еще один талантливый стрелецкий художник Осип Курилас стал советским художником и со временем много рисовал в стиле соцреализма. Возможно, благодаря этому, во Львовском музее сохранились несколько его замечательных картин стрелецкого периода. В частности удивительный портрет Тараса Шевченко Дивлюся, аж світає (1918).

— Курилас записал изображение стрелков на фоне, которого сейчас нет — там сейчас облака. Но на самом деле там было изображение стрелкового войска, которое так проносится. Возможно, это позволило этому портрету сохраниться, стать известным, — говорит Ксения Рожак-Литвиненко.

Директор Львовского музея рассказывает, как это все произошло. Однажды вечером в 1946 году к тогдашнему директору музея Иллариону Свинцицкому пришел Осип Курилас. Они были давно знакомы и в хороших отношениях. Курилас попросил директора закрыть его в зале, где экспонировался портрет Шевченко. Так художник зарисовал стрельцов облаками.

Вот такой, очень прореженной событиями прошлого века, дошла до нас небольшая часть творческого наследия Украинских сечевых стрельцов, наших великих предков, которые добровольно пошли защищать нашу землю от тех же врагов, которые и сейчас посягают на независимость Украины. Кроме нескольких музейных учреждений — их работы есть в частных и наследственных коллекциях, обычно закрытых для широкой общественности.

Все, что тогда писали сечевые стрельцы, сейчас нам очень близко. И враг тот же, и разбитые дома, и смерть героев.

— Они вкладывали в это свое переживание, это была их жизнь, это не были рассказы кого-то о войне. Они это пронесли, переосмыслили, прожили и не смогли вычеркнуть из своей жизни, — говорит Ксения Рожак-Литвиненко.

Пели Червону калину, как и мы сегодня. И как и наши защитники, которые обязательно вернутся с победой, тоже не смогут эти трагические события вычеркнуть из своей жизни.