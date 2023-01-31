26-летняя фотомодель, избранница Алекса Топольского в 12 сезоне романтического проекта Холостяк на СТБ, Екатерина Лозовицкая рассказала Фактам ICTV об отношениях с главным героем реалити.

Так, девушка призналась, что стало главной причиной их разрыва и кто был его инициатором. А еще — поделилась, с кем из участниц проекта дружит до сих пор, и свободно ли ее сердце.

— Катя, как после проекта развивались ваши отношения с Алексом? Успели ли пожить вместе?

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— Я постараюсь все вспомнить, поскольку уже столько времени прошло и столько всего в моей жизни произошло. Вместе мы не жили. Я знаю, что сейчас много информации ходит, потому что Алекс говорил, что у нас отношения разрушились из-за быта. Уточню: общего быта не было, потому что мы не жили вместе. После окончания финала мы вернулись в Киев, и у нас начался период свиданий.

Встречались то у меня, то у него. Потому что нам нельзя было никуда ходить. Мы прятались, проводили время дома. Несколько раз ходили в кино. С капюшонами и масками. Осторожно, чтобы нас никто не заметил. На самом деле мы вместе были месяц, и это очень мало.

Я не раз приглашала Алекса поехать со мной на работу, потому что я ехала в Стамбул работать моделью, и к тому же, это был День влюбленных. Я его очень приглашала. Можно было классно провести время. Тем более новый город, новая страна — можно не прятаться, поскольку нас никто не знает там. Он отказался.

Так же было и с моей поездкой в Вену к близкой подруге. Я очень хотела их познакомить, провести время вместе. Но тоже я получила отказ.

— У него не получалось из-за работы с вами поехать или просто не было желания?

— Это было непонятно, поскольку он сначала говорил да. Потом говорил – нет. Я не могла понять, почему мы остыли друг к другу.

Я не до конца понимала, ему нужны эти отношения или нет. Ок – он мне говорил, что не умеет их строить, что не умеет ухаживать за девушкой. Я ему говорила, что могу помочь в этом. Могу рассказать, как и что делать.

Мы общались в абсолютно адекватном тоне. Обсуждали это. Я была действительно готова ему помочь, в чем-то быть проводником в мир завоевания девушки. Однако в какой-то момент я почувствовала, что не вижу его желания, к сожалению.

— Почему, по вашему мнению, так сложилось? Почему не сложились отношения с Алексом?

— Я думаю, что у Алекса были на проекте чувства. Я это видела и ощущала. Мне кажется, что он меня видел такой очень мягкой и суперхорошей. Но у меня сильнее стержень, я сама управляю своей жизнью, и мне кажется, что это его немного испугало.

— Как вы скрывали отношения после финала? Это было сложно делать?

— Это было сложно, но это было прикольное время. Я помню, как мы встречались в кафе. У нас было любимое одно кафе, где мы очень часто встречались. Он любил работать днем, а я после своих дел приезжала к нему вечером. Ходили в капюшонах. В кино — в масках. На то время все были в масках, и это спасало ситуацию. К тому же мы постоянно смотрели по сторонам.

— С начала полномасштабной войны Алекс вам звонил? Интересовался вами?

— Да, он мне написал 24 февраля. Спросил, где я и как я. Я сказала, что еду во Львов. Он предложил помощь. Сказал, что если нужно где-то остановиться, он поможет. Благодарю его за это. Он, по крайней мере, предложил свою помощь. С начала полномасштабной войны мы общались в течение двух недель. Иногда он писал.

— С вашим днем рождения, который был в октябре, вас поздравлял?

— Нет, не поздравлял. Да я и не ждала. Я тоже его не поздравляла с днем рождения, поэтому, я думаю, что это все честно. У него день рождения раньше меня.

— Кому вы позвонили в первую очередь после финала?

— Я позвонила маме. У нас очень близкие отношения. Она моя самая лучшая подруга. Поэтому когда меня переполняют какие-то эмоции и мне нужно их выплеснуть, то я всегда звоню маме, и она все это слушает.

— Кто был инициатором разрыва отношений?

— Инициировала разговор я. Я ему просто сказала фразу – нам с тобой надо поговорить. Сделала намек. Я не хочу, чтобы это выглядело, будто я пытаюсь себя защитить или оправдать.

Когда мы уже встретились, у него был другой тон разговора. Он понял, о чем будет речь. Когда мы встретились, я говорю ему: — Кто первый скажет? Говорю — говори ты. И он сказал, а я согласилась. Что да, нам нужно разойтись.

— Не жалеете, что так произошло?

— Конечно, у меня были чувства, были какие-то надежды на то, что все будет классно. Были какие-то ожидания. Но со временем мы все больше понимали, что нам сложно.

Трудно было отпустить всю эту историю. Сложно было это принять, потому что было ожидание, что я на проекте встречу своего человека и все будет хорошо. Но не сложилось.

— Верили ли вы вообще, что действительно можно спрятаться под прицелом камер? Что было самым сложным на проекте?

— В начале проекта было гораздо легче, чем в конце. Потому что сначала это были какие-то отвлеченные разговоры обо всем, не нужно было раскрывать свою душу. Для меня было просто.

Когда отношения стали ближе, стало труднее. Потому что нужно было говорить о своих чувствах на камеру. Ты вроде и не понимаешь, что вокруг камер много. Ты привыкаешь, но все равно определенный барьер существует. Поэтому, когда доходило до поцелуев, страсти, мне было сложно.

Я не знаю, как там девушки теряли голову, потому что мне лично в этом плане было трудновато.

— В какой момент вы поняли, что Алекс — именно тот человек, который вам запал в душу? Когда он вам понравился и начали зарождаться чувства?

— У меня был один четкий момент, переломный, когда я поняла, что он мне нравится и я верю, что что-то может выйти из этих отношений. Это было в Дубае после несостоявшейся церемонии роз. После тех ужасающих аудиозаписей. На следующий день Алекс пришел и поддержал меня.

— У нас тогда произошел первый искренний и душевный разговор. Я ощутила мужскую поддержку. Я помню, как сейчас, что подхожу к своему номеру, сажусь на стул и понимаю, что он действительно мне стал нравиться.

Затем последовало наше первое индивидуальное свидание, и начали шаг за шагом развиваться наши чувства.

— А почему вы вообще решили пойти на проект?

— Я смотрела проект до этого и очень в него верила. Вот я верю, что в таких условиях можно влюбиться и найти своего человека. Потому что на проекте ты раскрываешься гораздо быстрее. В экстремальных, романтических условиях человек раскрывается быстрее, и ты можешь понять, как себя чувствуешь рядом с человеком.

Я действительно надеялась, что на этот проект придет человек, который мне понравится и станет мне родным. Хоть мы и не остались вместе после, но все равно я очень благодарна проекту, потому что понимаю, что это такие эмоции, такой классный опыт! Независимо от финала.

Я встретила кучу новых классных людей, испытала себя, разобралась в себе. Очень классно. Я понимала, что в любом случае этот проект даст мне что-то очень положительное – и так оно и вышло.

— С кем из девушек с проекта общаетесь, возможно, подружились?

– На проекте я общалась со всеми девушками, которые жили со мной в комнате. С Юлей, Людой. Медузой, что для меня было удивлением, поскольку я помню, как мы не могли друг друга переносить. А когда мы съехались в одну комнату, признали, что мы два нормальных человека. И весело и нормально общались, и сейчас поддерживаем контакт.

С Сашей Погореловой недавно ездили поздравлять Медузу с днем рождения, с сюрпризом. Она была в шоке. С Сашей на проекте мы не общались, к сожалению. Начали уже после. Очень классная девушка. Мы даже сейчас говорим, что жалко, что на проекте мы не общались.

— А с Сашей Мудрой не общаетесь?

— Да нет, конечно, не общаюсь. Мы даже не подписаны друг на друга.

— Какие выводы сделали для себя после проекта?

— Какие-то персональные черты характера для себя я заметила, над которыми нужно работать. В чем-то быть смелее, все же больше где-то проявлять инициативу. Больше доверять своим чувствам, открываться.

— Какой для вас идеальный мужчина?

— Идеальный мужчина для меня – мужественный мужчина.

Мужественный мужчина для меня — ответственный, амбициозный, уважающий женщин. На самом деле, для меня это индикатор – есть ли у мужчины уважение к женскому полу. Он должен с теплом и ценностью относиться к женщинам.

— Пошли бы еще раз на подобный проект?

— Еще раз на проект в поисках любви, наверное, я бы не пошла. Но если бы повернуть время назад и меня спросить – пошла бы ли я на проект, зная, чем все закончится, то я бы сказала, что да.

— Чем сейчас занимаетесь?

— У меня есть работа. Те же съемки, прохожу также курс по психологии. Мне очень нравится. У меня до войны была такая цель и мечта – поступить на психологию. Мне всегда было очень интересно.

Сейчас прохожу курсы, немного углубляюсь в эту тематику. Пытаюсь понять, действительно ли это мое или нет. Были идеи основать свое кафе. К началу повторных прилетов в Киев я уже искала помещение.

Нашла все контакты поставщиков и кофе, и всего, что мне потребуется. Однако начались прилеты, отключения электричества, и мне стало страшно впервые открывать свой бизнес в это сложное время. Но я держу эту идею в уме. Это моя мечта. Я очень хочу это сделать.

— Вы сейчас в отношениях или ваше сердце свободно?

— На свидания хожу. А свободно ли сердце – не буду отвечать на этот вопрос. Очень не хочу афишировать свою личную жизнь после всего.