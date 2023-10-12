Голливудский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о своем документальном фильме Суперсила, в котором говорится о полномасштабной войне в Украине.

В эфире шоу Jimmy Kimmel Live он признался, что приехал в Киев накануне полномасштабного вторжения войск РФ, чтобы снять легкий документальный фильм о комике, который стал президентом.

— Это было до любых новостей о наращивании российской армии. Мы знали, что Украина находится в состоянии войны, оборонительной войны на Востоке с 2014 года, — пояснил Шон.

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Режиссер встретился с Владимиром Зеленским без камер и договорился о начале съемок. Однако утром 24 февраля 2022 года Пенн и президент Украины увиделись уже в бомбоубежище.

— Мы вернулись в отель, но как только мои глаза закрылись, как ракеты начали лететь на Киев. И потом мы получили неожиданный звонок из Офиса президента. Нам сказали, что он готов продолжать и хочет первую сессию съемки, — рассказал Пенн.

По словам Шона Пенна, президент Владимир Зеленский поразил его своей искренностью.

— У любого главы государства, любого политика, любого главы крупной компании бывает момент, когда ты начинаешь чувствовать разговоры по сценарию. Но относительно Зеленского — нет ни одного мгновения с ним, которое бы не было настоящим, — сказал режиссер.