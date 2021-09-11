В Украине уже научились делать хорошие фильмы, особенно это касается авторского кино, которое часто представляют в мире на фестивалях. Однако у нас все еще не умеют правильно продавать свой контент.

Об этом и других тонкостях производства фильмов Фактам ICTV ко Дню украинского кино рассказал режиссер Мирослав Латык, который снял Халепа на 5 Baksiv и Короли репа.

— Насколько сложно делать кино в Украине? Какие наибольшие трудности возникают в процессе?

Если честно, то пять-шесть лет назад кино в Украине не было как такового. Сейчас началась новая волна современного украинского кино, а это 20-30 фильмов в год. Это и блокбастеры, такие как Сторожевая застава, и артхаус, который поехал в Венецию. А еще шесть лет назад этого просто не было.

Глобально в стране изменился культурный вектор. Появился украиноцентричное направление. В частности, это коснулось музыки. Еще четыре года назад, когда приняли закон о квотах на радио и телевидении, все говорили: Ужас, теперь нечего будет слушать. А в результате это кардинально изменило ситуацию в украинской музыке. Сейчас даже есть радиостанции, которые транслируют только украиноязычный контент. То же самое произошло и с кино.

— Какие главные проблемы существуют при создании фильма?

— Наверное, такие же как и во всем мире. Создать крутую идею, найти людей, которые заинтересуются ею. В нашем случае это полное или частичное финансирование государством. Также существуют крупные компании, которые давно на рынке, однако ранее занимались больше производством сериалов. Сейчас они переходят к полному метру. В частности это FILM.UA.

Первое — это найти идею, однако ее еще стоит хорошо прокатать. Мы на том этапе, когда уже способны создавать кино, однако не можем его нормально продать. У нас отсутствует рынок как таковой.

Также у нас нет культуры хождения по кинотеатрам. Более того, ряд стран законодательно поддерживает своих кинопроизводителей. В частности в Турции существуют квоты. Там около 70% фильмов, которые демонстрируют в кинотеатрах, собственного производства.

У нас некоторые фильмы собственного производства окупаются. Чаще всего это комедия, а остальные жанры не заходят.

Комедии Сумасшедшая свадьба, DZIDZIO Контрабас по качеству больше напоминают телевизионный продукт, однако они хорошо заходят в прокате. В целом комедия хорошо продается во всем мире. У нас больше проблема в том, что нет жанрового разнообразия.

Хотя на последнем питчинге в Госкино я впервые, пожалуй, увидел, что прошел хоррор.

Однако проблема с прокатом и локдауном остается. Самая большая беда, что нет достаточного финансирования и государственного регулирования, которое бы помогло популяризировать украинское кино после съемок.

Госкино дает средства на производство, мы его делаем, а потом что? Показать его друзьям? Иногда доля сборов в кинотеатрах может покрыть лишь треть расходов на фильм.

Например, промо американских фильмов длится около полугода. Я за то, чтобы была законодательная инициатива, которая бы поддерживала кинопроизводство на этапе популяризации.

— Относительно финансирования Госкино. Сколько средств получил ваш последний фильм Короли репа?

— Я не помню точную сумму, так как питчинг был два года назад. Однако мы могли себе позволить довольно дорогую оптику, массовку, аварии. Не было такого, чтобы мы себе сильно руки выкручивали. Сейчас продюсер хочет фильм прокатить на фестивалях.

Прокат Королей рэпа осенью пока под вопросом из-за локдауна, который могут ввести.

Однако на фоне американского кино, наша картина — это малобюджетная драма.

— Для каждого фильма собирают целый плейлист треков, а также пишут официальные саундтреки. Как договариваетесь с лейблами?

— Например, в Королях репа мы использовали около 20 треков от украинских хип-хоп исполнителей. Несколько дороговато нам обошлись песни группы Kazka. Если я не ошибаюсь, мы взяли три их трека. Мы почти всем показывали материал, исполнители видели, где мы будем использовать их песни. Со всеми можно договориться.

Существуют также дружеские отношения на этапе производства, когда исполнитель выступает как бы в коллаборации.

В целом это не очень дорого. Чаще всего права на использование песен стоят около $500 — 1000. Бывает, что и $2 тыс. Просто следует понимать, что существуют различные виды договоров.

Иногда это может быть очень дорого. У меня сейчас на финальном этапе проект Максим Оса, который висит надо мной, как грех над душой. Проект снимается с 2013 года, а я уже четвертый режиссер. Я работаю над фильмом с 2019 года.

— А почему проект завис в воздухе на восемь лет? В чем проблема?

— Стандартная проблема. Его начали снимать в 2013 году, когда началась война. Тогда от проекта отказались польские ко-продюсеры. Затем переписывался сценарий, но переделать его полностью не получилось. В результате мы писали сценарий с нуля под те деньги, которые у нас были.

Относительно музыки, то там у нас есть момент, когда героиня божественно поет. Музыку написал композитор, а текстом будет стихотворение Ивана Франко.

Мы начали выбирать, кто бы мог напеть. Голос должен быть подобным героине, также хочется, чтобы это был кто-то из известных исполнителей. Я очень захотел, чтобы это была Юлия Санина из The Hardkiss. Мы с продюсером решили обратиться к группе и показать материал, который у нас есть. Это должно ее заинтересовать. Однако до сих пор мы недоработали трейлер из-за финансовых проблем. Есть вариант, что The Hardkiss согласятся бесплатно это сделать, а могут назвать сумму, за которую я скажу: Спасибо, я сам спою.

У нас вообще при производстве проекта Максим Оса были колоссальные финансовые проблемы. Мне самостоятельно пришлось делать щиты у себя на балконе. Просто было неоткуда взять деньги на эти проклятые щиты.

— Какие проблемы возникают при подборе актеров именно в кино?

— Многие актеры снимаются в сериалах, поэтому они понимают как работать в кадре. Однако еще шесть лет назад украинского кино не существовало, поэтому часть актеров снималась в сериалах, а другая играла в театре. У нас пока нет своей киноактерский школы или студии. Сейчас только начали открываться какие-то школы, где преподают курсы по актерскому мастерству.

Есть проблемы именно с подбором актеров на определенные роли. Например, я сейчас столкнулся с тем, что сложно подобрать мужчину на роль героя, которому более 35 лет. Это как раз тот возраст, когда была просто пустота. У нас есть очень много замечательных молодых актеров. Также у нас есть старшие актеры — воспитанники советской школы.

Однако на роль мужчины-героя у нас есть только два варианта. В частности Сергей Стрельников, который всем героям герой. То он Довбуш, то он ниндзя-самурай (смеется).

В артхаусном кино вообще есть, где разгуляться. Есть много ребят, которые могут выдать драму, однако они не подходят для массового зрителя. Это просто специфика.

Так, в фильмах часто снимаются знаменитости.

— Какие украинские фильмы точно должен увидеть каждый?

Кайф в том, что у нас хорошие дела с авторским кино. В частности Мои мысли тихие — это легкий фильм, который точно зайдет каждому. Если брать более сложные фильмы, то это Донбасс и Атлантида. Также могу порекомендовать картину от Ворожбит Плохие дороги.

У нас проблема с жанровым разнообразием в массовой культуре. Например, в Королях репа у нас есть изменение жанров. Комедийная часть всем понятна, а когда мы переходим к драме, не все люди понимают, как на это реагировать.

Из новых фильмов, которые еще ждут свою премьеру — это Коза Ностра. Крестная мать. Там снимается Ирма Витовская.

Также интересно как зрители отреагируют на украинский хоррор. Кажется он называется Лихомань. В Украине любят ужасы.

Еще можно посмотреть фильм Пик страха, который снимался в Грузии. Тогда даже Иванну Сахно выдернули из Голливуда на главную роль. Однако из-за пандемии этот триллер прошел незамеченным.