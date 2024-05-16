Народная артистка Украины София Ротару поздравила украинцев с Днем вышиванки. Артистка редко выкладывает свои фото, но сделала исключение на праздник.

София Ротару поздравила с Днем вышиванки в Украине

Так, в Instagram певица выставила свое фото, где она красуется в черной вышиванке. На ее рубашке вышиты элементы орнамента в белых, красных и желтых цветах. Похоже, это архивное фото Софии.

— С Днем вышиванки, — кратко подписала фото Ротару.

Артистка пусть и редко публикует контент в соцсетях, но она активно реагирует на происходящее в мире. Она выражает грусть из-за обстрелов мирных городов и радуется праздникам, которые делают украинцев только сильнее. Звезда активно дает понять, что она поддерживает нашу страну в условиях тяжелой войны, хоть и публично не появлялась и не высказывала свое мнение в интервью или шоу.

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К примеру, недавно София Ротару призвала голосовать за Украину на Евровидении. Певица опубликовала цифру 2 — под этим номером выступали Alyona Alyona и Jerry Heil в финале конкурса. Правда, наши звезды заняли третье место.