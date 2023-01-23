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Лучшие из худших: объявлен список номинантов на Золотую малину 2023

23 января 2023, 15:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Золотая малина
Источник: Getty Images

Сатирическая кинопремия Золотая малина опубликовала список худших фильмов, актеров и режиссеров 2023. Традиционно, перечень номинантов опубликовали за день до аналогичного списка от кинопремии Оскар.

Примечательно, что больше всего шансов на получение Золотой малины у фильма о жизни Мэрилин Монро под названием Блондинка. Работа попала сразу в 8 категорий, среди которых худший фильм, ремейк, актер второго плана, режиссер, экранный дуэт, режиссер и сценарий.

Второе место за картиной Доброй скорби — 7 номинаций. Третье мест по количеству номинаций занимает проект от Disney — Пиноккио

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Не обошлось и без киновселенной супергероев — фильм Морбиус с Джаредом Лето в главной роли. В рейтинг актеров второго плана попал легендарный Том Хэнкс, который уже успел доказать свой талант всему миру.

Так, полный список номинантов на Золотую малину 2023 выглядит так:

Худший фильм:

  • Блондинка;
  • Хорошего траура;
  • Морбиус;
  • Пиноккио;
  • Русалка и дочь короля.

Худший режиссер:

  • Джадд Апатоу – Картофель;
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;
  • Эндрю Доминик – Блондинка;
  • Роберт Земекис – Пиноккио;
  • Даниэль Эспиноса – Морбиус.

Худшая актриса:

  • Райан Кира Армстронг – Воспламеняющаяся взглядом;
  • Брайс Даллас Ховард – Мир Юрского периода: Господство;
  • Дайан Китон — Мак и Рита;
  • Алисия Сильверстоун – Рекуин;
  • Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля.

Худший актер:

  • Машин Ган Келли – Хорошего траура;
  • Пит Дэвидсон – Мармадюк;
  • Джаред Лето – Морбиус;
  • Сильвестр Сталлоне – Самаритянин;
  • Том Хэнкс – Пиноккио.

Худший актер второго плана:

  • Пит Дэвидсон – Доброго траура;
  • Мод Сан – Хорошего траура;
  • Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;
  • Эван Уильямс – Блондинка;
  • Том Хэнкс – Элвис.

Худшая актриса второго плана:

  • Адриа Архона – Морбиус;
  • Лоррейн Бракко – Пиноккио;
  • Пенелопа Крус – Код 355;
  • Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;
  • Мира Сорвино – Ламборгини: человек легенда.

Худший сценарий:

  • Блондинка;
  • Хорошего траура;
  • Мир Юрского периода: Господство;
  • Морбиус;
  • Пиноккио.

Худший римейк, сиквел или рип-офф:

  • Блондинка;
  • Воспламеняющийся взглядом;
  • Мир Юрского периода: Господство;
  • Пиноккио;
  • 365 дней – оба сиквела.
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