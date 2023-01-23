Сатирическая кинопремия Золотая малина опубликовала список худших фильмов, актеров и режиссеров 2023. Традиционно, перечень номинантов опубликовали за день до аналогичного списка от кинопремии Оскар.
Примечательно, что больше всего шансов на получение Золотой малины у фильма о жизни Мэрилин Монро под названием Блондинка. Работа попала сразу в 8 категорий, среди которых худший фильм, ремейк, актер второго плана, режиссер, экранный дуэт, режиссер и сценарий.
Второе место за картиной Доброй скорби — 7 номинаций. Третье мест по количеству номинаций занимает проект от Disney — Пиноккио.
Не обошлось и без киновселенной супергероев — фильм Морбиус с Джаредом Лето в главной роли. В рейтинг актеров второго плана попал легендарный Том Хэнкс, который уже успел доказать свой талант всему миру.
Так, полный список номинантов на Золотую малину 2023 выглядит так:
Худший фильм:
- Блондинка;
- Хорошего траура;
- Морбиус;
- Пиноккио;
- Русалка и дочь короля.
Худший режиссер:
- Джадд Апатоу – Картофель;
- Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;
- Эндрю Доминик – Блондинка;
- Роберт Земекис – Пиноккио;
- Даниэль Эспиноса – Морбиус.
Худшая актриса:
- Райан Кира Армстронг – Воспламеняющаяся взглядом;
- Брайс Даллас Ховард – Мир Юрского периода: Господство;
- Дайан Китон — Мак и Рита;
- Алисия Сильверстоун – Рекуин;
- Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля.
Худший актер:
- Машин Ган Келли – Хорошего траура;
- Пит Дэвидсон – Мармадюк;
- Джаред Лето – Морбиус;
- Сильвестр Сталлоне – Самаритянин;
- Том Хэнкс – Пиноккио.
Худший актер второго плана:
- Пит Дэвидсон – Доброго траура;
- Мод Сан – Хорошего траура;
- Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;
- Эван Уильямс – Блондинка;
- Том Хэнкс – Элвис.
Худшая актриса второго плана:
- Адриа Архона – Морбиус;
- Лоррейн Бракко – Пиноккио;
- Пенелопа Крус – Код 355;
- Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;
- Мира Сорвино – Ламборгини: человек легенда.
Худший сценарий:
- Блондинка;
- Хорошего траура;
- Мир Юрского периода: Господство;
- Морбиус;
- Пиноккио.
Худший римейк, сиквел или рип-офф:
- Блондинка;
- Воспламеняющийся взглядом;
- Мир Юрского периода: Господство;
- Пиноккио;
- 365 дней – оба сиквела.