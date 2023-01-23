Сатирическая кинопремия Золотая малина опубликовала список худших фильмов, актеров и режиссеров 2023. Традиционно, перечень номинантов опубликовали за день до аналогичного списка от кинопремии Оскар.

Примечательно, что больше всего шансов на получение Золотой малины у фильма о жизни Мэрилин Монро под названием Блондинка. Работа попала сразу в 8 категорий, среди которых худший фильм, ремейк, актер второго плана, режиссер, экранный дуэт, режиссер и сценарий.

Второе место за картиной Доброй скорби — 7 номинаций. Третье мест по количеству номинаций занимает проект от Disney — Пиноккио.

Сейчас смотрят Не обошлось и без киновселенной супергероев — фильм Морбиус с Джаредом Лето в главной роли. В рейтинг актеров второго плана попал легендарный Том Хэнкс, который уже успел доказать свой талант всему миру. Так, полный список номинантов на Золотую малину 2023 выглядит так: Худший фильм: Блондинка;

Хорошего траура;

Морбиус;

Пиноккио;

Русалка и дочь короля. Худший режиссер: Джадд Апатоу – Картофель;

Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;

Эндрю Доминик – Блондинка;

Роберт Земекис – Пиноккио;

Даниэль Эспиноса – Морбиус. Худшая актриса: Райан Кира Армстронг – Воспламеняющаяся взглядом;

Брайс Даллас Ховард – Мир Юрского периода: Господство;

Дайан Китон — Мак и Рита;

Алисия Сильверстоун – Рекуин;

Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля. Худший актер: Машин Ган Келли – Хорошего траура;

Пит Дэвидсон – Мармадюк;

Джаред Лето – Морбиус;

Сильвестр Сталлоне – Самаритянин;

Том Хэнкс – Пиноккио. Худший актер второго плана: Пит Дэвидсон – Доброго траура;

Мод Сан – Хорошего траура;

Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;

Эван Уильямс – Блондинка;

Том Хэнкс – Элвис. Худшая актриса второго плана: Адриа Архона – Морбиус;

Лоррейн Бракко – Пиноккио;

Пенелопа Крус – Код 355;

Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;

Мира Сорвино – Ламборгини: человек легенда. Худший сценарий: Блондинка;

Хорошего траура;

Мир Юрского периода: Господство;

Морбиус;

Пиноккио. Худший римейк, сиквел или рип-офф: Блондинка;

Воспламеняющийся взглядом;

Мир Юрского периода: Господство;

Пиноккио;

365 дней – оба сиквела. Читайте также: Об украинских детях в прифронтовой зоне: фильм Дом из осколков вошел в шорт-лист Оскара 2023

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