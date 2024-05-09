Грецию на Евровидении 2024 представляет певица Марина Сатти. Она выступила во втором полуфинале конкурса в Мальме 9 мая с песней Zari.

Что известно о представительнице Греции Марине Сатти на Евровидении 2024 и о чем ее песня, с которым она выйдет на сцену конкурса — далее в материале.

Кто такая Марина Сатти: биография

Марина Сатти — 37-летняя греческая певица и актриса. Она училась в Афинском национальном университете, также у нее есть диплом по классическому пению и классическому роялю.

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Затем певица получила стипендию в популярном музыкальном колледже Беркли (США), где погрузилась в греческую и арабскую музыку. Также артистка брала участие в мировом туре Европейского джазового оркестра и с мировым джазом Нонетом.

Сатти строит актерскую карьеру, играет в театре и занимается дубляжом. Именно она озвучивала роль и пела песни Моаны в одноименном диснеевском мультфильме.

Премьера первого сингла Марины состоялась весной 2017 года, композиция получила название Мантисса. Дебютный трек Сатти достиг вершины музыкальных хит-парадов в Болгарии и Румынии.

Сейчас у певицы подписан контракт с лейблом 314. В январе 2024 года стало известно, что Сатти представит Грецию на Евровидении.

Перевод песни Марины Сатти — Zari

Игральные кости

Пусть боль нас больше не тревожит,

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твое имя,

И все вокруг меня вдруг меняется.

Куда заведет нас этот ветер?

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твой запах,

И все вокруг меня вдруг меняется.

Я буду поступать по-своему:

То появлюсь, то исчезну из твоих мыслей.

Ты даже не протянул мне руку,

Чтобы я тебя держала тебя,

А ведь когда-то я в тайне так любила тебя,

Но теперь я отпустила чувства.

Ну же, руки выше,

Давай сделаем вид, что все было не ложью,

В последний раз бросим кости,

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та)

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет.

Не хочу вспомнить то время,

Когда была готова сходить с ума

(Ма-ри-на).

Позволь не буду вспоминать,

Ты ведь не верил, что карма существует.

Ну же, руки выше,

Давай сделаем вид, что все было не ложью,

В последний раз бросим кости,

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та).

Если я останусь одна,

Я всегда буду ждать тебя.

Меня колышет, как языки пламени,

Как подоженную спичку,

А с рассветом я увядаю,

Я умираю от одиночества, если ты не рядом.

(Та-та-та-та-та)

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет.

Пусть боль нас больше не тревожит,

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твое имя,

И все вокруг меня вдруг меняется.

Куда заведет нас этот ветер?

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твой запах,

И все вокруг меня вдруг меняется.

(Та-та-та-та-та)

Да и пусть будет что будет

(Та-та-та-та-та),

Да и пусть будет что будет,

Да и пусть будет что будет

(Та-та).

И все вокруг меня вдруг меняется.

Марина Сатти — Zari: видео выступления на Евровидении 2024