Грецию на Евровидении 2024 представляет певица Марина Сатти. Она выступила во втором полуфинале конкурса в Мальме 9 мая с песней Zari.
Что известно о представительнице Греции Марине Сатти на Евровидении 2024 и о чем ее песня, с которым она выйдет на сцену конкурса — далее в материале.
Кто такая Марина Сатти: биография
Марина Сатти — 37-летняя греческая певица и актриса. Она училась в Афинском национальном университете, также у нее есть диплом по классическому пению и классическому роялю.
Затем певица получила стипендию в популярном музыкальном колледже Беркли (США), где погрузилась в греческую и арабскую музыку. Также артистка брала участие в мировом туре Европейского джазового оркестра и с мировым джазом Нонетом.
Сатти строит актерскую карьеру, играет в театре и занимается дубляжом. Именно она озвучивала роль и пела песни Моаны в одноименном диснеевском мультфильме.
Премьера первого сингла Марины состоялась весной 2017 года, композиция получила название Мантисса. Дебютный трек Сатти достиг вершины музыкальных хит-парадов в Болгарии и Румынии.
Сейчас у певицы подписан контракт с лейблом 314. В январе 2024 года стало известно, что Сатти представит Грецию на Евровидении.
Перевод песни Марины Сатти — Zari
Игральные кости
Пусть боль нас больше не тревожит,
Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,
Притворяюсь, что забыла твое имя,
И все вокруг меня вдруг меняется.
Куда заведет нас этот ветер?
Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,
Притворяюсь, что забыла твой запах,
И все вокруг меня вдруг меняется.
Я буду поступать по-своему:
То появлюсь, то исчезну из твоих мыслей.
Ты даже не протянул мне руку,
Чтобы я тебя держала тебя,
А ведь когда-то я в тайне так любила тебя,
Но теперь я отпустила чувства.
Ну же, руки выше,
Давай сделаем вид, что все было не ложью,
В последний раз бросим кости,
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та)
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет.
Не хочу вспомнить то время,
Когда была готова сходить с ума
(Ма-ри-на).
Позволь не буду вспоминать,
Ты ведь не верил, что карма существует.
Ну же, руки выше,
Давай сделаем вид, что все было не ложью,
В последний раз бросим кости,
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та).
Если я останусь одна,
Я всегда буду ждать тебя.
Меня колышет, как языки пламени,
Как подоженную спичку,
А с рассветом я увядаю,
Я умираю от одиночества, если ты не рядом.
(Та-та-та-та-та)
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет.
Пусть боль нас больше не тревожит,
Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,
Притворяюсь, что забыла твое имя,
И все вокруг меня вдруг меняется.
Куда заведет нас этот ветер?
Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,
Притворяюсь, что забыла твой запах,
И все вокруг меня вдруг меняется.
(Та-та-та-та-та)
Да и пусть будет что будет
(Та-та-та-та-та),
Да и пусть будет что будет,
Да и пусть будет что будет
(Та-та).
И все вокруг меня вдруг меняется.