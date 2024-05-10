Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец 9 мая отпраздновал свой день рождения. Артист рассказал, почему подарок Златы Огневич его едва не довел до слез.

Огневич растрогала Танчинца подарком на его 42-летие

По случаю своего дня рождения Сергей утроил благотворительный концерт. На выступление Без обмежень пришли не только поклонники, но и звездные друзья, среди которых также оказалась Злата Огневич.

На концерте Танчинец собирал на нужды ВСУ, а именно на снайперские комплексы и FPV-дроны. Говорит, некоторые коллеги оказались креативными и пришли сразу с купленными дронами. Огневич же особо растрогала Сергея, спросив, куда она может задонатить.

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— Когда люди приходят с коробками FPV-дронов, то это очень круто. Хотя я просил приходить без подарков, поскольку целью мероприятия было как можно больше собрать денег на банку — 10 млн грн. Злата меня удивила. Еще бы немного и довела до слез. Она пришла, поздравила с днем рождения, вручила подарок и достала из сумочки конверт со словами: — А куда я могу задонатить? — рассказал Танчинец.

К слову, на дне рождения Сергея удалось собрать кругленькую сумму — около 1 млн грн.