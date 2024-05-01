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Врачи уговорили: Виктор Павлик решился на операцию на сердце

1 мая 2024, 17:18
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова
Источник: Екатерина Репяхова

Певец Виктор Павлик наконец согласился на операцию на сердце. Об этом сообщила супруга артиста Екатерина Репяхова.

Виктору Павлику сделают операцию на сердце

В сториз Репяхова рассказала важную новость своим подписчикам. Она уточнила, что на операцию Павлика уговорил хирург-кардиолог.

— Виктора Франковича сами нашли из больницы люди и уговорили. Меня он не слушал. Слава Богу за этих людей!» — поблагодарила Екатерина.

скрин Катя Репяхова

Фото: Екатерина Репяхова/Instagram

Напомним, что у певца критическая ситуация со здоровьем. Виктор Павлик сам сказал жене о том, что “ходит под риском внезапной смерти”. Он с рождения имеет порок сердца. Со временем один из клапанов перестал работать, нужен искусственный.

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Операция на сердце была запланирована на прошлую осень, однако артист тогда отказался от хирургического вмешательства.

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Виктор Павлик Катя Репяхова Операция
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