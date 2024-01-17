Украинская певица Jerry Heil стала членом жюри международного европейского конкурса Music Moves Europe Awards, в котором выиграла в прошлом году.

Jerry Heil пригласили в жюри конкурса MME Awards

Радостной новостью артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Jerry Heil поразмышляла, могла ли она в три года, когда только начинала свой музыкальный путь, представить, что ее профессиональной точке зрения будут доверять на престижном ежегодном европейском конкурсе.

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— Да может и могла. Родители научили меня ничего себе не запрещать в воображении. Но немного неутомимого труда на любимое дело в течение 25 лет подряд, и вот, я здесь. Все легко! — написала Jerry Heil.

Отметим, что Music Moves Europe Awards — это премия Европейского Союза, которая ежегодно отмечает новых представителей поп- и современной музыки.

В 2023 году Jerry Heil стала лауреатом MME Awards в номинации Public Choise (Выбор публики). В качестве победительницы певица получила €5 тыс. и выступление в студии Deezer.