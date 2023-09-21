Лента Довбуш режиссера Олеся Санина за месяц показа на больших экранах стала самым кассовым отечественным игровым фильмом года. По результатам четвертого прокатного уик-энда картина собрала более 43 млн грн. Историческую драму успели посмотреть более 300 тыс. зрителей.

Напомним, премьера фильма в Украине состоялась на День независимости. Довбуш считается самым дорогим украинским кинопроектом. Его бюджет составил 120 млн грн, половина из них — государственные средства.

В центре картины — история двух братьев — Ивана и Олексы Довбушей. Жестокое правление польской шляхты заставляет их бежать в горы и стать опрышками. Однако пути братьев расходятся, ведь Ивана манят деньги, а Олекса хочет справедливости и свободы для своего народа от панского гнета.

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Действия разворачиваются среди карпатских пейзажей. Постановщики, художники по костюмам и гримеры создали настоящую магию, благодаря которой зритель переносится в гуцульскую вселенную. Лента поражает масштабностью сцен, которую еще можно успеть оценить собственными глазами, ведь прокат фильма продолжается.

Фото: скрин из официального трейлера фильма Довбуш