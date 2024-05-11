Португалию на Евровидении 2024 представляет певица Iolanda (Иоланда Коста). Она выступила в финале с песней Grito.

Что известно о представительнице Португалии Iolanda на Евровидении 2024 и о чем она будет петь на сцене конкурса — далее в материале.

Кто такая Iolanda: биография

Настоящее имя певицы, которая также является автором песен — Иоланда Коста. Ей 29 лет.

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Любовь к музыке у исполнительницы проявилась с детства, родители ее поддержали и отправили учиться в специализированную школу, а позже — в консерваторию.

В 14-летнем возрасте Иоланда взяла участие в своем первом талант-шоу, но до финала ей пройти не удалось. После этого певица не остановилась и попробовала свои силы еще в одном конкурсе, однако успехом для нее это не закончилось.

Лишь в 2023 году исполнительница выпустила свой первый мини-альбом Cura. Уже в 2024-ом она была объявлена одной из участниц Festival da Canção 2024, в результате которого стала представительницей Португалии на Евровидении 2024.

Перевод песни Iolanda — Grito

Кричать

Я слышал, чувствовал, тело несет

Мы продолжали так, одно и другое, одно и другое, одно и другое

Я свободно падаю, сообщу, когда я доберусь до цели

Я сдаюсь здесь, понемногу.

Длинными шагами, застрял в игре

Я хочу отпустить то, что причинило мне боль

Я прошу звезду-мать, чтобы день снова взошел.

(Он все еще горит) Я трансформировал каждый свой стих (Он все еще горит)

И сдался за мужество, которое все еще горит, все еще горит

Ударил свет в грудь и открыл

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит

Сегодня я хочу доказать себе

Что я могу быть кем захочу (Кем захочу)

Собираю за столом тех, кто меня очень любит

Прощаю тех, кто хотел видеть мои страдания

Меня не обмануть (Нет, нет)

Я любого размера (Я есть)

Я до сих пор помню, когда был маленьким

Сначала я мечтал

Длинными шагами, застрял в игре

Я хочу отпустить то, что причинило мне боль

И я прошу звездную мать, которая заставляет день рождаться заново

(Все еще горит) Я трансформировал каждый свой куплет (Все еще горит)

И поддайся мужеству, которое все еще горит, все еще горит

Ударь свет себе в грудь и открой

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит

Гори, гори, гори

Я трансформировал каждый стих себя

И отдался мужеству, которое все еще горит, все еще горит

Ударил свет в грудь и открыл

Я — пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит

Iolanda — Grito: видео выступления на Евровидении 2024