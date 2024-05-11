Португалию на Евровидении 2024 представляет певица Iolanda (Иоланда Коста). Она выступила в финале с песней Grito.
Что известно о представительнице Португалии Iolanda на Евровидении 2024 и о чем она будет петь на сцене конкурса — далее в материале.
Кто такая Iolanda: биография
Настоящее имя певицы, которая также является автором песен — Иоланда Коста. Ей 29 лет.
Любовь к музыке у исполнительницы проявилась с детства, родители ее поддержали и отправили учиться в специализированную школу, а позже — в консерваторию.
В 14-летнем возрасте Иоланда взяла участие в своем первом талант-шоу, но до финала ей пройти не удалось. После этого певица не остановилась и попробовала свои силы еще в одном конкурсе, однако успехом для нее это не закончилось.
Лишь в 2023 году исполнительница выпустила свой первый мини-альбом Cura. Уже в 2024-ом она была объявлена одной из участниц Festival da Canção 2024, в результате которого стала представительницей Португалии на Евровидении 2024.
Перевод песни Iolanda — Grito
Кричать
Я слышал, чувствовал, тело несет
Мы продолжали так, одно и другое, одно и другое, одно и другое
Я свободно падаю, сообщу, когда я доберусь до цели
Я сдаюсь здесь, понемногу.
Длинными шагами, застрял в игре
Я хочу отпустить то, что причинило мне боль
Я прошу звезду-мать, чтобы день снова взошел.
(Он все еще горит) Я трансформировал каждый свой стих (Он все еще горит)
И сдался за мужество, которое все еще горит, все еще горит
Ударил свет в грудь и открыл
Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит
Сегодня я хочу доказать себе
Что я могу быть кем захочу (Кем захочу)
Собираю за столом тех, кто меня очень любит
Прощаю тех, кто хотел видеть мои страдания
Меня не обмануть (Нет, нет)
Я любого размера (Я есть)
Я до сих пор помню, когда был маленьким
Сначала я мечтал
Длинными шагами, застрял в игре
Я хочу отпустить то, что причинило мне боль
И я прошу звездную мать, которая заставляет день рождаться заново
(Все еще горит) Я трансформировал каждый свой куплет (Все еще горит)
И поддайся мужеству, которое все еще горит, все еще горит
Ударь свет себе в грудь и открой
Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит
Я пламя, которое все еще горит, все еще горит
Я пламя, которое все еще горит, все еще горит
Гори, гори, гори
Я трансформировал каждый стих себя
И отдался мужеству, которое все еще горит, все еще горит
Ударил свет в грудь и открыл
Я — пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит