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H&M вернулся в Украину: первые магазины возобновили работу в столичных ТРЦ

9 ноября 2023, 11:45
Валентина Чорна редактор ленты
H&M
Источник: Depositphotos Факты ICTV

Шведская компания H&M вернулась на рынок Украины. В четверг, 9 ноября, магазины бренда возобновили работу в киевских ТРЦ — Respublika Park и Lavina Mall.

Магазины H&M возобновили работу в Киеве

В ТРЦ Respublika Park на открытие магазина пришло немало людей. Уже в 11:30 на кассе образовались очереди.

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черги в H&M в Respublika Park

Фото: Христина Величанська, Факти ICTV

Ранее возвращение магазина H&M анонсировали в столичном ТРЦ Dream Town.

— Активные поиски продолжаются, — подписали в Dream Town видео, на котором девушка танцует с плакатом Ищу то самое платье из H&M на фоне магазина бренда.

Также сообщалось, что H&M планирует возобновить работу своих магазинов еще в нескольких ТРЦ — киевских Retroville и River Mall, и львовском Victoria Gardens.

Напомним, что компания H&M появилась на рынке Украины в 2018 году. Работа всех магазинов была приостановлена 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения российских войск.

До этого сеть H&M насчитывала восемь торговых точек: пять в Киеве, а также по одной в Одессе, Харькове и Львове.

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