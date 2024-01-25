Фильм из прошлого века, который остается загадкой: рецензия на Шоссе в никуда

Фильм Дэвида Линча Шоссе в никуда вышел в прокат в феврале 1997 года. Спустя 27 лет на больших экранах в Украине снова покажут эту ленту с 25 января.

После выхода в 90-х картина стала в определенной степени коммерческим провалом и подверглась немалой критике. Так, журналисты Джин Сискел и Роджер Эберт поставили фильму два больших пальца вниз. Линч изобретательно подошел к критике, разместив два пальца вниз на постере. Режиссер назвал это еще двумя отличными причинами посмотреть фильм.

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Большинство поклонников Линча не считают фильм Шоссе в никуда вершиной его творчества, ставя его далеко после таких работ, как Твин Пикс, Синий бархат, Голова-ластик, Малхолланд Драйв и Дикие сердца.

По ощущениям Шоссе в никуда — это как целовать зеркало: вам нравится отражение / картинка, но это совсем не весело и, пожалуй, немного холодно. Во время просмотра возникает ощущение, будто ленту снимали с определенным легким пренебрежением к зрителям. Если откровенно, то для понимания смысла этого фильма одного просмотра может не хватить.

Сюжет фильма Шоссе в никуда

Это сюрреалистический фильм ужасов в стиле нуар. Шоссе в никуда рассказывает о музыканте Фреде Мэдисоне (Билл Пуллман). В начале картины он слышит голос через домофон, который говорит: Дик Лоран умер. Затем мужчина выглядывает в окно, но там никого нет.

Фред живет со своей женой Рене Мэдисон (Патрисия Аркетт). Супруги начинают получать таинственные кассеты с записью их дома и их самих. Двое полицейских прибывают на вызов, но они не могут выяснить тайну кассет, ведь следов проникновения в дом нет.

Мэдисоны идут на вечеринку, где Фред встречает мужчину с белым лицом (Роберт Блейк), который говорит ему, что они встречались в его доме и просит, чтобы тот позвонил ему. Тогда складывается ощущение, будто он действительно находится на обоих концах линии.

Позже Фреда внезапно осуждают за убийство жены, и он попадает в тюрьму. После этого он непонятным образом исчезает, а вместо него в камере появляется молодой механик Пит Дэймон (Балтазар Гетти), который ведет другую жизнь. Тюремщики не могут объяснить, как могли поменять людей в запертой камере, но и не имеют оснований задерживать Пита.

В мастерскую, где работает Пит, впоследствии приходит гангстер (Роберт Лоджия) со своей любовницей, которую играет Аркетт. Та ли это та самая жена Фреда, или женщина была на самом деле убита?

После этого история сосредотачивается, в частности, на отношениях Пита и любовницы гангстера. Лента сопровождается большим количеством сцен, которые балансируют на грани с порнографией и эротикой.

Рецензия на фильм Шоссе в никуда

В свое время выдающийся режиссер Луис Бунюэль снял фильм Этот смутный объект желания, в котором две актрисы играли одну и ту же роль по очереди. Режиссер не попытался объяснить эту странность. В нем одна женщина выходила из комнаты, а другая входила.

Но когда у Линча Аркетт играет двух женщин, а Пуллман и Гетти, возможно, одного мужчину, это ощущается как сюрреалистическая шутка или обман.

В фильме допустима загадка или тайна, а Линч — несомненно талантливый режиссер. Но во время просмотра хочется понимания, что за красивой картинкой есть идея и цельный замысел, кроме произвольного манипулирования сюжетными элементами.

Все же, если попытаться целостно сложить воедино все пазлы в фильме Линча, то Фред — это отчужденный человек, который ищет спасение в своих фантазиях, вызванных бредом. Он пытается отрицать свою извращенную сторону, которая заставила его убить жену и ее любовника. Преступление побуждает его к бегству, где по шоссе его преследуют полицейские машины.

Фильм Линча Шоссе в никуда лучше всего можно описать как странности, в которых не применяются никакие стандартные правила повествования или нарратива. На самом деле, это повествование почти совершенно непостижимо, даже по стандартам Линча.