Поклонники подали в суд на Мадонну из-за ее непунктуальности. Все дело в том, что американская певица начала свои концерты с опозданием.

Фанаты хотят засудить Мадонну за непунктуальность

Известно, что двое фанатов подали в суд на Мадонну за то, что она начала концерты в Нью-Йорке с опозданием на два часа. Они требуют компенсации ущерба.

Речь идет о выступлениях Barclays Center 13, 14 и 16 декабря. Истцы заявляют, что шоу, запланированные на 20:30, начались не раньше 22:30. В иске также указано, что 65-летняя поп-икона обвиняется в ложной рекламе.

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Фанаты также заявили, что Мадонна уже давно не начинает концерты вовремя. Они признают, что у певицы были проблемы со здоровьем, из-за которых первоначальные даты концертов были перенесены с июля на декабрь, но не рассматривают это как оправдание задержек.

Поклонники раскритиковали звезду за ее первое выступление в рамках тура по США. Позже выяснилось, что задержка была вызвана техническими проблемами и всего на один час, поскольку в 20:30 на сцену вышел диджей Honey Dijon, выступающий на разогреве.

К слову, это не первый раз, когда на Мадонну подали в суд за непунктуальность. Похожая история была в 2019 году.