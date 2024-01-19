Шанувальники подали до суду на Мадонну через її непунктуальність. Річ у тім, що американська співачка почала свої концерти із запізненням.

Фанати хочуть засудити Мадонну за непунктуальність

Відомо, що двоє фанатів подали до суду на Мадонну за те, що вона почала концерти в Нью-Йорку із запізненням на дві години. Вони вимагають компенсацію збитків.

Йдеться про виступи Barclays Center 13, 14 і 16 грудня. Позивачі заявляють, що шоу, заплановані на 20:30, почалися не раніше 22:30. У позові також зазначено, що 65-річна поп-ікона звинувачується в неправдивій рекламі.

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Фанати також заявили, що Мадонна вже давно не починає концерти вчасно. Вони визнають, що у співачки були проблеми зі здоров’ям, через які початкові дати концертів було перенесено з липня на грудень, але не розглядають це як виправдання затримок.

Шанувальники розкритикували зірку за її перший виступ у рамках туру США. Згодом з’ясувалося, що затримка була викликана технічними проблемами і лише на одну годину, оскільки о 20:30 на сцену вийшов діджей Honey Dijon, який виступає на розігріві.

До слова, це не вперше, коли на Мадонну подали до суду за непунктуальність. Схожа історія була у 2019 році.