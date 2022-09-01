Факти тижня на ICTV запустили официальный YouTube-канал

Диджитал-департамент телеканала ICTV успешно реализовал не один YouTube-проект. И теперь команда нацеливается на запуск персонализированных каналов, чтобы расширить зрительскую аудиторию и аккумулировать их по интересам и проектам. Для эффективной коммуникации со зрителями Факти тижня на ICTV запускают свой YouTube-канал.

– Это решение было принято летом, оно не просто нам далось, потому что это для нас совершенно новое и малоизвестное пространство, но вместе с тем мы понимаем, что это требование военного времени, требование новых обстоятельств, в которых сейчас оказался весь медиарынок страны. Это запрос наших зрителей, – отмечает руководитель и ведущая проекта Оксана Соколова.

Факти тижня – единственный итоговый информационно-аналитический продукт, сумевший выжить во время войны и не остановить свое производство. Мощный фидбек зрителей подтвердил тот факт, что в первые дни полномасштабного вторжения людям нужна была информация, первый разбор происходящего. И все это время, особенно последние 3 месяца, к руководительнице проекта поступает ключевой запрос от зрителей – получить более быструю аналитику на последние события.

Сейчас смотрят

– До войны мы разбирали события за неделю – то ключевое, что произошло в Украине и мире. Сейчас новостной темп безумный, через неделю ситуация иногда меняется просто катастрофически. Есть, конечно, пролонгированные события, но и очень много происходящих событий меняют ситуацию, а людям необходимо получить их оценку и разобраться в них. Поэтому мы думали над площадкой, которая позволит, кроме основного выпуска, делать еще промежуточные материалы, которые будут раскладывать по полочкам последние события. Которые будут анализировать очень важные вещи. Которые будут позволять выдавать интервью с важными знаковыми людьми. Интервью, которые не помещаются в общий наш выпуск, но несут в себе очень много ценного, – делится деталями Соколова.

Помимо основного итогового выпуска, на персональном YouTube-канале Фактов тижня будут размещаться различные материалы в фирменной стилистике проекта — с умением рассказать просто о сложном, с малоизвестными деталями и топовыми экспертами, которые раскроют неизвестные до сих пор ракурсы.

Кроме того, расширенная YouTube-версия проекта будет иметь интерактивные элементы. Команда Фактов тижня планирует транслировать прямые эфиры с возможностью общения со зрителями, получать от них прямые вопросы, давая возможность общаться с экспертами и журналистами программы.