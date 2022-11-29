Доказали свою стойкость. История танцоров из Ирпеня, которые пережили оккупацию и поехали на чемпионат мира

Украинцы — несокрушимые, потому что вопреки всем препятствиям готовы восстанавливать дом, который любят, и продолжать дело, которое глубоко в сердце. Участники коллектива бального танца Адажио из Ирпеня вследствие оккупации Киевщины потеряли дома, имущество и работу. Хотя и в неполном составе, коллектив встал на ноги, и даже представил Украину на чемпионате мира по спортивному бальному танцу в Германии. Танцоры так любят свое дело, что месяцами трудились на нескольких работах, чтобы заработать средства на билеты на соревнования, а еще на новые костюмы, потому что все их имущество сгорело.

В октябре клуб спортивного бального танца из Ирпеня успешно выступил на чемпионате мира по бальному танцу в немецком Брауншвейге. Номер специально назвали Unbrakable, чтобы доказать всем, что они несокрушимы.

Сейчас смотрят

Как и тысячи ирпенцев, танцоры пострадали из-за российской оккупации. Кто-то потерял жилье, кто-то — имущество или работу. Главный дом танцевального коллектива Адажио – Государственный налоговый университет в Ирпене. Его также разрушили россияне.

Большинство участников коллектива – студенты этого вуза. Даже тренеры коллектива – супруги Виталий Салямон и Екатерина Салямон-Михеева – по совместительству преподаватели экономики в этом учреждении.

– С этого места началась история нашего коллектива и всех наших достижений. Больно, потому что мы видели, как это все развивалось, как быстро строилось, поскольку это был университет европейского формата, целый кампус. Целый студенческий городок. К сожалению, сейчас остались только черные стены… Сложно. Но верим в лучшее. Надеемся, что все отстроится, – делится Екатерина Саламон-Михеева.

А пока в других стенах, в свете фонарей, потому что выключили электричество, танцоры продолжают тренироваться. После освобождения Киевщины от оккупантов в коллектив из двух сотен воспитанников вернулись всего 70. Из трех тренировочных помещений остался только один небольшой зал. Но летом несокрушимая команда загорелась идеей поехать на чемпионат мира по бальному танцу, хотя это было крайне сложно.

– Собрать всех вместе было очень тяжело, потому что действительно поразъезжались. Кто в Швейцарию, кто в Германию, Чехию, Польшу и даже в Норвегию. Наши танцовщики являются членами Национальной сборной по спортивному танцу, нам пришлось готовить документы для разрешения на выезд семи парней-танцоров, подпадавших под категорию невыездных. 10 октября в Киеве была сильная бомбардировка и это помешало оформлению документов. Нам нужно было выезжать 13 октября, а 12 октября нам только подписали документы, – вспоминает тренер Виталий Салямон.

Чтобы заработать на новые костюмы и билеты в Германию, ребята месяцами подрабатывали и одновременно тренировались, чтобы успеть подготовиться к соревнованиям.

– Абсолютно все танцоры нашей команды пострадали. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы большая война. Кто-то потерял квартиру, кто-то — работу. И бальные танцы, как и любой другой профессиональный спорт — очень дороги. Наши танцовщики подрабатывали официантами, курьерами, вели детскую хореографию в садиках — вся для того чтобы заработать деньги. Я замечала, как ребята в 5 часов утра вставали, чтобы успеть на две работы. Я просто видела, насколько они физически истощены, – рассказывает Екатерина.

В итоге на чемпионате мира коллектив из Ирпеня занял 5-е место. Но куда важнее танцорам было заявить, что украинцы несокрушимы. И напомнить об Ирпене – изувеченном оккупацией украинском городе, который еще полгода назад был на устах всего мира. Команду поразил эмоциональный прием немцев.

– Мы поехали прежде всего показать, какая Украина сильная, и какие здесь талантливые, креативные, сильные люди. Потому что в стране война, повсюду происходят трагедии, а мы едем на международную арену, представлять свою страну с честью. Это было очень трогательно, когда мы просто гуляли по Брауншвейгу и люди замечали наши фирменные футболки с надписью Ukraine, и почти каждый второй немец подходил, пожимал руку и говорил: Вы из Украины, из Бучи, Ирпеня? О Боже, держитесь! Мы постоянно слышали слова поддержки и от участников из других стран, – вспоминает танцор Кирилл Колесников.

– Мы ехали не с целью вызывать сочувствие к себе. Наоборот, мы хотели показать: что бы мы ни пережили, мы — сильная нация, мы украинцы, мы не умеем сдаваться, и мы можем со слезами на глазах продолжать бороться. И там последние слова в этом номере звучат: мы сильные, мы продолжаем сражаться. Мы продолжаем защищать свою страну. И ребята и девушки, и спортсмены, каждый на своем фронте защищает свою страну, показывает всему миру, что мы сильны, и мы несокрушимы, – добавляет Екатерина Саламон-Михеева.