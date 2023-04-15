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Мода

Красный маникюр на короткие ногти: элегантные идеи вечной классики

15 апреля 2023, 09:45
Анна Голишевская редактор ленты
Манікюр
Источник: Unsplash

Красный маникюр хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. И, конечно же, подходит для всех форм ногтей: овальной, квадратной, круглой, стилет.

Но если вы носите короткую длину, то красный лак будет выглядеть в такой ситуации очень красиво и опрятно. Красный маникюр на короткие ногти 2023: интересные дизайны и оттенки – читайте в материале.

Базовый красный маникюр на короткие ногти

 

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Допис, поширений МАНИКЮР • АСТРАХАНЬ (@loving.manicure)

Вы даже можете выбрать вневременной красный маникюр на любое событие, он никогда не подведет. К тому же, такой дизайн выглядит аккуратно и изыскано.

 

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Допис, поширений МАНИКЮР????КУРСЫ???? ТАШКЕНТ (@el_naill)

Красный маникюр на короткие ногти: френч

 

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Допис, поширений Диана Попко (@dianapopko2019)

Френч на базовом оттенке можно сделать как на рабочие будни, так и на праздник. Он выглядит опрятно и красиво. Именно здесь сочетаются две вечные классики –  френч и красное покрытие.

 

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Допис, поширений Надюшка (@nadja_nails_bielefeld)

Красный маникюр буквами 2023

Если вы не хотите украшать ногтевую пластину яркими рисунками, можно попробовать нанести буквы черного цвета. Такой дизайн выглядит эффектно и очень стильно.

Красный маникюр на короткие ногти с рисунками

 

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Допис, поширений Ирина Нагайцева (@irina_nails_omsk_168)

Но если вы предпочитаете интересный дизайн, и готовы к экспериментам – можно отойти от классики и сделать на ногтях потрясающие узоры, рисунки животных или животный принт.

Красный акцент 2023

Если вам нравится минималистичный дизайн, выберите маникюр, в котором прозрачная основа сочетается с блестящими стразами в ​​форме сердца. Также это может быть любой другой красивый акцент. Главное – не переборщить.

Геометрический маникюр на коротких ногтях

 

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Допис, поширений NailStar999 (@nailstar999)

Дизайн с геометрическим принтом чаще всего мастера маникюра сочетают с бежевым цветом. Это – элегантно и практично. Кроме других факторов, вы можете воплотить в таком дизайне самые смелые решения: сделать узоры, нанести точки, линии, треугольники и т.д.

Красный маникюр с золотыми и серебряными деталями

 

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Допис, поширений Алина (@alinka17_nails)

Если вы хотите максимально облагородить свой красный маникюр, лучше украсить его металлическими деталями золотого или серебряного цвета. Таким образом, вы получите дизайн для похода на важное торжество, праздник.

 

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Допис, поширений НОГТИ БАТАЙСК (@nogti_bataysk_julia)

Красные завитки на маникюре 2023

 

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Допис, поширений RUSLANA (@my_beaty_nails)

Такой маникюр часто украшает нейтральную основу абстрактными линиями красного цвета. Именно завитки делают дизайн ногтей интересным и необычным.

Красные детали на маникюре 2023

 

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Допис, поширений Иглина Руслана (@ruslanaiglina)

В отличие от акцентов, детали можно делать немного объемнее. Такой дизайн используют те, кто уже устал от однотонного покрытия.

 

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Допис, поширений Маникюр Челябинск СЗ (@kristinails_ch)

Красный гранат на коротких ногтях

 

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Допис, поширений ????Naryn????маникюр????нарын???? (@pal4iki___)

Красный с гранатовым оттенком – более сдержанный тон, который многие любят носить весной и осенью. Он выглядит благороднее, чем обычный красный, и на нем не так видны мелкие задирки и другие неприятные факторы, которые возникают при долгой носке гель-лака.

Градиент в красных цветах 2023

 

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Допис, поширений |МАНИКЮР|МАКЕЕВКА (@vlmn_nails)

Если вы давно хотите сделать эффектный маникюр, можно взять цветовой градиент и покрасить каждый ноготь в свой оттенок красного. Результат вас порадует, так как такой дизайн привлекает множество внимания.

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