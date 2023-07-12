Вышел финальный трейлер украинского фильма Довбуш, премьера которого в кинотеатрах состоится 24 августа.

В сюжете ленты — борьба предводителя опрышков Довбуша за свободу своего народа. Роль главного героя исполняет актер Сергей Стрельников.

В трейлере показано, что его персонаж готов пожертвовать всем и с оружием в руках защитить свое достоинство, людей и свою любовь.

— Эта история не о смерти, эта история о бессмертии, — говорится в ролике.

Любимую Олексы Довбуша, Маричку, воплотила актриса Даша Плахтий, а родного брата — Алексей Гнатковский.

Напомним, что режиссер долгожданного фильма Олесь Санин. Кинолента Довбуш откроет 14-й Одесский международный кинофестиваль 19 августа.

Это впервые, когда фильмом-открытием ОМКФ стала украинская лента.