Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

Борьба за свободу, достоинство, любовь – финальный трейлер фильма Довбуш

12 июля 2023, 14:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Довбуш Сергей Стрельников

Вышел финальный трейлер украинского фильма Довбуш, премьера которого в кинотеатрах состоится 24 августа.

В сюжете ленты — борьба предводителя опрышков Довбуша за свободу своего народа. Роль главного героя исполняет актер Сергей Стрельников.

В трейлере показано, что его персонаж готов пожертвовать всем и с оружием в руках защитить свое достоинство, людей и свою любовь.

— Эта история не о смерти, эта история о бессмертии, — говорится в ролике.

Любимую Олексы Довбуша, Маричку, воплотила актриса Даша Плахтий, а родного брата — Алексей Гнатковский.

Напомним, что режиссер долгожданного фильма Олесь Санин. Кинолента Довбуш откроет 14-й Одесский международный кинофестиваль 19 августа.

Это впервые, когда фильмом-открытием ОМКФ стала украинская лента.

Читайте также:
Борьба за свободу, достоинство, любовь – финальный трейлер фильма ДовбушСоздатели фильма Довбуш презентовали официальный постер — дата премьеры

Теги
Украинское кино Фильм Довбуш
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь