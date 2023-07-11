В среду, 11 июля, в Украине выросли средние цены всех видов топлива. Без изменений остался только бензин марки А-92. Его реализуют на АЗС по 45,24 грн/л.

Бензин марки А-95+ продают в среднем по 49,96 грн/л, что на одну копейку больше, чем вчера.

Литр А-95 подорожал на одну копейку и стоит 47,83 грн.

Бензин марки А-92 можно приобрести по 45,23 грн/л.

Дизельное топливо реализуют на автозаправках в среднем по 46,72 грн за литр, что на три копейки больше по сравнению со вчерашним днем.

Но больше всего из всех видов топлива подорожал автогаз. Его продают на заправка по 23,35 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

Источник: AutoRia