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Автогаз подорожчав найбільше: ціни на пальне в Україні 11 липня

11 Липня 2023, 11:09
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pixabay

У середу, 11 липня, в Україні зросли середні ціни всіх видів палива. Без змін залишився лише бензин марки А-92. Його реалізують на АЗС по 45,24 грн/л.

Бензин марки А-95+ продають в середньому по 49,96 грн/л, що на одну копійку більше, ніж вчора.

Літр А-95 подорожчав на одну копійку та коштує 47,83 грн.

Бензин марки А-92 можна придбати по 45,23 грн/л.

Дизельне пальне реалізують на автозаправках в середньому по 46,72 грн за літр, що на три копійки більше у порівнянні з вчорашнім днем.

Але найбільше з усіх видів пального подорожчав автогаз. Його продають на заправка по 23,35 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз Бензин Газ Дизельне пальне паливо Ціни на бензин
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