Документальный фильм Аферист из Tinder стал самым популярным проектом на Netflix на прошлой неделе.

С 31 января по 6 февраля картина собрала 45,8 млн часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных релизов Netflix в 92 странах.

Что известно о фильме Аферист из Tinder

Главным героем, хотя скорее антагонистом, стал Саймон Леваев или Шимон Йехуда Хают (хотя это не все его имена). Его романы в приложении для знакомств всегда проходили по одной схеме. Саймон прикидывался богатым бизнесменом и наследником алмазной империи.

Свой образ он дополнял брендовой одеждой, шикарными ресторанами и отелями. Также он умеет хорошо, как говорится, приседать на уши барышням. Когда отношения с девушкой становились серьезными, Саймон инсценировал нападение на себя и просил срочно занять ему денег.

Причем его жертвами становились обычные девушки, а не бизнесвумен или богатые наследницы. А те, чтобы помочь любимому, брали кредиты на сотни тысяч долларов или отдавали все сбережения до копейки.

Деньги одной девушки он использовал для охмурения другой и т.д. Он отдавал долги женщинам, но фальшивыми чеками. Ни один из них так и не удалось обналичить.

По подсчетам авторов фильма, Саймон выманил у людей со всего мира около $10 млн.

Реакция Tinder

На момент съемок фильма Саймон был еще активен в Tinder. Однако после релиза компания решила провести внутреннюю проверку.

Там заявили, что удалили профиль афериста.

— Мы провели внутреннее расследование и можем подтвердить, что Саймон Леваев больше не активен в Tinder ни под одним из своих известных псевдонимов, — говорится в заявлении Tinder для Variety.

Но, кажется, это вопрос времени. Что ему мешает выдумать новый псевдоним и зарегистрироваться?

Кстати, его страница в Instagram, где он публиковал фото своей богатой жизни (у него там было почти 200 тыс. подписчиков), также заблокирована.

Так или иначе, обрести известность Саймону удалось на славу, ведь Netflix теперь ведет переговоры с продюсерами об адаптации документального фильма в качестве художественного. А это означает, что Саймон может попросить гонорар за участие своей личности в съемках картины.