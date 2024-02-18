Есть большое количество препаратов, которые широко применяются для защиты плодовых и ягодных культур от большинства заболеваний. Одним из таких является бордосская смесь. Как ее приготовить, зачем используют эту жидкость и об особенностях обработки ею деревьев и растений — расспросили у нашего постоянного эксперта по защите растений Алексея Колесника.

Что такое бордосская смесь

Бордоская смесь — это водный раствор сульфата меди (CuSO4) и извести (Ca(OH)2), применяется как фунгицид для виноградников, фруктовых ферм и в садах, огородах для профилактики грибковых заражений растений.

— Бордосская смесь — это водный раствор медного купороса и извести с фунгицидным действием, — объясняет Алексей Колесник.

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Для чего используется бордосская смесь

Бордосская смесь является прекрасным средством, которое способно защитить растения от различных болезней, отмечает наш постоянный эксперт.

Первое, от чего убережет бордоская жидкость — черная ножка на овощной рассаде, курчавость листьев и парша — на плодовых деревьях. Садоводы эффективно применяют бордосскую смесь при лечении монилиоза.

— Используется бордосская смесь для защиты деревьев от болезней, которые были вызваны грибами и оомицетами: парши, монилиоза, антракноза, ржавчины и многих других, — добавляет он.

Это самое популярное противогрибковое средство среди украинских огородников. Его изобрели около ста лет назад во французском городе Бордо. А свою актуальность оно не теряет до сих пор.

Что понадобится для бордосской смеси: ингредиенты

Конечно, бордосскую смесь можно купить в любом специализированном на растениях магазине, она достаточно дешевая. Но зачем, когда средство достаточно легко приготовить самостоятельно у себя дома.

И для этого не понадобится много добавок, достаточно взять всего лишь медный купорос и негашеную известь. А также найдите у себя неметаллическую посуду, в которой сможете смешать с водой указанные ингредиенты.

— Бордосскую смесь очень легко приготовить дома, для этого понадобятся только: медный купорос, негашеная известь, неметаллические емкости для смешивания и вода, — говорит наш постоянный эксперт по растениям.

Также Алексей Колесник рассказал, какие деревья и растения можно обрабатывать бордосской смесью, и как эта смесь влияет на них.

Какие растения можно обрабатывать бордосской смесью

Чаще всего бордосскую смесь используют для плодовых деревьев, винограда, ягодных кустов, томатов, картофеля, огурцов и перца.

— Бордосская смесь может применяться на многих растениях, плодовых деревьях, ягодных кустах, виноградниках, томатах и картофеле, эффективно уничтожая патогенные организмы, но слишком высокая концентрация купороса в смеси может привести к ожогам растений, — отмечает наш постоянный эксперт по защите растений.

В частности, садоводы эффективно применяют эту жидкость при лечении монилиоза на яблоне, айве, груше.

Она эффективно борется с плодовой гнилью и другими болезнями вишен и слив и хорошо преодолевает курчавость персика, абрикоса. Для этого ранней весной берут 3% раствор чудодейственной смеси, а впоследствии используют 1% раствор трижды в сезон.

3% раствором опрыскивают также кусты смородины, крыжовника, малины, а также земляники до распускания листьев. Это помогает в борьбе с пятнистостью зеленых частей.

Кроме того, бордосской смесью от фитофтороза обрабатывают розы, гвоздики, георгины, астры, гладиолусы.

Как приготовить бордосскую смесь в домашних условиях

Чтобы обработка бордосской смесью принесла максимальную пользу, нужно уметь правильно ее приготовить. В частности, важно не только не нарушить основные принципы, но и создать оптимальную кислотность смеси.

Итак, по словам нашего постоянного эксперта, в зависимости от желаемой концентрации нужно взять необходимое количество медного купороса и извести в равной пропорции.

— Обычно используется смесь с концентрацией от 1 до 3%, которая зависит от количества купороса. То есть, для приготовления 1% раствора необходимо растворить 100 грамм купороса и извести в 10 литрах воды, — добавляет Алексей Колесник.

Разводить эти вещества нужно в отдельных емкостях в теплой воде. После полного растворения их можно медленно смешивать, доводя до однородной смеси.

Итак, пошаговая инструкция, как приготовить бордосскую смесь в домашних условиях.

Шаг 1. Разведите вещества в воде

В отдельных сосудах до полного растворения разводим купорос и известь.

Шаг 2. Смешайте два вещества вместе

Объединяем купорос и известь в одну общую смесь.

Шаг 3. Процедите раствор через марлю

Перед использованием раствор обязательно процеживаем через марлю. Средство применяется сразу после приготовления.

Ну, и дальше обрабатываем полученной смесью наши деревья и растения в саду. Для этого выбираем сухой и безветренный день.

— Соблюдая меры безопасности обращения с фунгицидами, с помощью опрыскивателя тщательно покрывайте все ветви и стволы, уделяя наибольшее внимание старым частям растения, — добавляет наш постоянный эксперт по растениям.

Итак, чтобы обработать бродсской смесью деревья или цветы в саду — просто постепенно распылите вещество на стволы и ветви растений.

— Для опрыскивания плодовых деревьев используем 1,5% раствор бордосской жидкости. Для обработки ягод и цветов — 1% раствор. Такой концентрации будет достаточно для того, чтобы уничтожить болезнетворные бактерии и грибок, — говорит Алексей Колесник.

Когда обрабатывать деревья и растения бордосской смесью

Чаще всего обработки бордосской смесью проводят весной и осенью. Это позволяет защитить растения от болезней перед началом активного роста или подготовить к зиме, полностью исключая возможность ожогов на молодых, зеленых частях растения.

В начале осени бордосскую жидкость рекомендуется использовать для обработки винограда, яблонь, груш и других плодовых деревьев. Для профилактики препарат можно применять для ягод и многолетних растений, например, роз.

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