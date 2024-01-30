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Что делать, если наушники не подключаются к телефону

30 января 2024, 11:00
Юлия Гайдук редакторка ленты
телефон, навушники
Источник: Pexels

Пользователи беспроводных наушников часто сталкиваются с проблемами подключения их к телефону.

В чем причина и что делать, если беспроводные наушники не подключаются к телефону — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему беспроводные наушники не подключаются к телефону

Причин, почему смартфоны Android и iPhone не видит беспроводные наушники, может быть много, но среди самых распространенных можно выделить:

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  • Наушники и телефон находятся на большом расстоянии друг от друга. Убедитесь, что устройства лежат поблизости и между ними нет препятствий;
  • Наушники выключены или не находятся в режиме поиска устройств Bluetooth. Время действия режима подключения составляет всего 30 секунд, если за это время не подключить устройства друг к другу, то поиск устройства и подключение придется повторить снова;
  • На телефоне отключена функция Bluetooth. Проверьте настройки Bluetooth на телефоне и убедитесь, что он включен;
  • Разряжена батарея наушников. Если наушники не подключаются, убедитесь, что они полностью заряжены;
  • Наушники могут быть подключены к другому устройству Bluetooth. В этом случае необходимо отсоединить их и повторить попытку соединения с телефоном;
  • Наушники могут быть несовместимы со смартфоном. Убедитесь, что наушники поддерживают версию Bluetooth, которая используется на смартфоне.

Что делать, если наушники не подключаются к телефону: пошаговая инструкция

Беспроводные наушники — комфортные, удобные в использовании, однако иногда у владельцев могут возникать трудности с их подключением к смартфону. Это довольно распространенная проблема. Давайте разберемся, что делать, если наушники не подключаются к телефону.

Как подключить беспроводные наушники к Android

Чтобы подключить беспроводные наушники к Android:

  • убедитесь, что наушники хорошо заряжены;
  • активируйте Bluetooth на вашем смартфоне;
  • достаньте оба наушника из кейса и убедитесь, что они синхронизированы между собой.

В некоторых моделях это происходит автоматически, а в некоторых необходимо одновременно зажать функциональные кнопки, расположенные на поверхности наушников, примерно на 2-3 секунды.

  • после синхронизации обновите список видимых устройств Bluetooth на смартфоне;
  • когда название наушников появится в списке, нажмите на него;
  • телефон автоматически присоединит их к смартфону.

В следующий раз наушники и смартфон будут находить друг друга автоматически.

Как подключить беспроводные наушники к iPhone

Чтобы присоединить беспроводные наушники к iPhone:

  • убедитесь, что наушники хорошо заряжены;
  • включите Bluetooth на iPhone;
  • достаньте наушники из кейса и синхронизируйте их с телефоном;
  • выберите свои наушники из списка устройств Bluetooth;
  • после этого телефон автоматически подключит их к iPhone.
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