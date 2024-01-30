Пользователи беспроводных наушников часто сталкиваются с проблемами подключения их к телефону.

В чем причина и что делать, если беспроводные наушники не подключаются к телефону — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему беспроводные наушники не подключаются к телефону

Причин, почему смартфоны Android и iPhone не видит беспроводные наушники, может быть много, но среди самых распространенных можно выделить:

Сейчас смотрят

Наушники и телефон находятся на большом расстоянии друг от друга. Убедитесь, что устройства лежат поблизости и между ними нет препятствий;

Наушники выключены или не находятся в режиме поиска устройств Bluetooth. Время действия режима подключения составляет всего 30 секунд, если за это время не подключить устройства друг к другу, то поиск устройства и подключение придется повторить снова;

На телефоне отключена функция Bluetooth. Проверьте настройки Bluetooth на телефоне и убедитесь, что он включен;

Разряжена батарея наушников. Если наушники не подключаются, убедитесь, что они полностью заряжены;

Наушники могут быть подключены к другому устройству Bluetooth. В этом случае необходимо отсоединить их и повторить попытку соединения с телефоном;

Наушники могут быть несовместимы со смартфоном. Убедитесь, что наушники поддерживают версию Bluetooth, которая используется на смартфоне.

Что делать, если наушники не подключаются к телефону: пошаговая инструкция

Беспроводные наушники — комфортные, удобные в использовании, однако иногда у владельцев могут возникать трудности с их подключением к смартфону. Это довольно распространенная проблема. Давайте разберемся, что делать, если наушники не подключаются к телефону.

Как подключить беспроводные наушники к Android

Чтобы подключить беспроводные наушники к Android:

убедитесь, что наушники хорошо заряжены;

активируйте Bluetooth на вашем смартфоне;

достаньте оба наушника из кейса и убедитесь, что они синхронизированы между собой.

В некоторых моделях это происходит автоматически, а в некоторых необходимо одновременно зажать функциональные кнопки, расположенные на поверхности наушников, примерно на 2-3 секунды.

после синхронизации обновите список видимых устройств Bluetooth на смартфоне;

когда название наушников появится в списке, нажмите на него;

телефон автоматически присоединит их к смартфону.

В следующий раз наушники и смартфон будут находить друг друга автоматически.

Как подключить беспроводные наушники к iPhone

Чтобы присоединить беспроводные наушники к iPhone:

убедитесь, что наушники хорошо заряжены;

включите Bluetooth на iPhone;

достаньте наушники из кейса и синхронизируйте их с телефоном;

выберите свои наушники из списка устройств Bluetooth;

после этого телефон автоматически подключит их к iPhone.