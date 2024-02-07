В первый месяц весны садоводы и огородники готовятся на полную развернуть свою деятельность несмотря на то, что в марте еще может сыпать снег. Сезон начинается, поэтому высадка рассады не заставит себя ждать, как и другие работы на почве.
Факты ICTV составили посевной календарь на март 2024 года. Так удастся лучше организовать посев, профилактическую обработку деревьев и защиту сада от вредителей, которые также просыпаются.
Посевной календарь на март 2024 года — благоприятные дни для посадки
Благоприятными днями для посева различных культур будут 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31 марта. Помните, что именно первый месяц весны также считается удачным периодом для ухода и за комнатными растениями. В частности речь идет об обрезке, омоложении, размножении методом деления и подкормке.
Что и когда сеять в марте 2024 года
Известно, что различные культуры имеют собственные удачные даты для посева, способствующие хорошему урожаю или обильному цветению.
Корнеплоды и луковые высаживайте в начале или в конце месяца.
- Картофель, морковь, свекла, лук репчатый — 1, 2, 5, 6, 26-29 марта;
- Чеснок — 1-6, 26-30 марта.
Свои хорошие дни для посева есть и у овощей.
- Томаты — 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 марта;
- Перец, баклажаны — 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
- Огурцы — 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 марта;
- Кабачки, патиссоны, тыква — 13-19 марта.
Первый месяц весны способствует и высадке различных трав и зелени.
- Салаты, цикорий — 12-14, 17-19 марта;
- Шпинат — 12 марта;
- Укроп, петрушка, кинза — 13, 14, 17-19 марта;
- Базилик, душица, розмарин и другие травы — 17-19, 22-24, 26, 27 марта.
К высадке ягод и фруктов тоже следует заранее подготовиться, подготовив для них рассаду в благоприятные дни, что предлагает лунный календарь на март 2024 года.
- Земляника и клубника — 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
- Яблоня — 3-6, 13, 14, 30, 31 марта;
- Груша, айва — 5, 6, 13, 14, 26, 27 марта;
- Абрикос, вишня, слива, персик — 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 марта;
- Черешня — 13, 14, 20, 21 марта;
- Малина, ежевика — 1, 2, 13-19, 28, 29 марта;
- Виноград — 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 марта.
Есть свои удачные числа согласно посевному календарю на март 2024 года и для декоративных растений.
- Однолетники — 17-19, 22-24, 26, 27 марта;
- Луковичные и клубневые — 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29 марта;
- Травянистые многолетники — 17-19, 22-24, 26, 27 марта;
- Хвойные — 22-24 марта;
- Кустарники и деревья — 3, 4, 13, 14, 17-24, 30, 31 марта.
Посевной календарь на март 2024 года — неблагоприятные дни для посадки
Есть в календаре и несколько дат, когда не стоит заниматься высадкой никаких культур. Однако их не так уж и много, и они приходятся на 7-11 и 25 марта. В эти дни можно заняться другими работами в саду и огороде, тем более, что их всегда хватает.
В частности уделите внимание обработке почвы и борьбе с сорняками или ремонту теплиц и парников.