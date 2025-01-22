Страсть и эмоции могут оставить после себя следы в виде засосов. Есть разные способы, которые позволят как можно быстрее избавиться от них или замаскировать, если одежда не может скрыть этот “подарок” от темпераментного партнера.

По своей сути засос является ничем иным как синяком. Он появляется в результате травмирования капилляров — тончайших кровеносных сосудов. Life. Факты ICTV узнали, как убрать засос в домашних условиях, и какие средства смогут помочь в этом деле.

Как убрать засос

Следует сразу отметить, что полностью избавиться от засоса, особенно яркого, за ночь не получится. Так же нельзя убрать за несколько часов любой другой синяк. Однако его исчезновение можно ускорить, а также сделать менее заметным или замаскировать.

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Если прошло меньше суток от появления засоса, то главная задача — сделать его как можно меньше.

Приложите что-то холодное

Это может быть лед, завернутый в салфетку, чтобы не травмировать сосуды. Как вариант, охладите в морозилке ложку или приложите холодный компресс и подержите 15-20 минут. Это поможет сузить капилляры, кровь не так будет расходиться под кожей, так засос будет меньше и светлее.

Используйте крем от синяков или ушибов

Будьте очень осторожны с выбором препарата — вам нужны крем или мазь, которые не будут иметь эффекта разогрева, потому что это только ухудшит ситуацию. Обратите внимание на те, что содержат в составе диметилсульфоксид, гепарин или декспантенол. Чтобы избавиться от болезненных ощущений, можно выпить обезболивающее, например, парацетамол, но не ибупрофен или аспирин. Эти препараты делают кровь более жидкой, поэтому гематома только увеличится. Впрочем с приемом лекарств нужно быть осторожным и лучше уточнить у врача, можно ли вам употреблять тот или другой преперат.

Если прошло больше суток от появления засоса, то все усилия следует направить на то, чтобы организм как можно скорее избавился от синяка и вывел из-под кожи кровь, что успела свернуться.

Делайте теплые компрессы

Тепло ускоряет кровообращение, но не нужно слишком перегревать засос. Прикладывайте такой компресс по несколько раз в день и держите по 10-15 минут.

Осторожно делайте массаж

“Осторожно” — это ключевое слово, ведь можно вместо того, чтобы избавиться от одного синяка, получить другой. К тому же не следует массировать гематому, которая болит от прикосновения. Если же болезненных ощущений нет, усильте эффект от массажа, сделав его за несколько минут до теплого компресса.

Воспользуйтесь средствами для заживления и восстановления

Для этого можно купить специальную мазь в аптеке, или использовать сок того же алоэ.

Употребляйте в пищу продукты с витамином С или К

Это поможет ускорить восстановление кожных покровов. Добавьте в свой рацион больше цитрусовых, помидоры, сырую морковь, сладкий перец, листовые овощи, печень и яйца. Если хотите воспользоваться биодобавками, помните, что для этого сначала следует проконсультироваться с врачом — не назначайте их себе самостоятельно.

Наконец, если времени ждать пока подействуют все эти методы у вас нет, просто замаскируйте засос с помощью косметических средств. Это может быть корректор или тональный крем. Учитывайте, что наиболее эффективными в этом случае будут средства с желтоватым оттенком.