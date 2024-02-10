Долго цветущая гортензия является настоящим украшением любого подоконника. Но она – достаточно капризное растение, поэтому, чтобы радовала глаз, нужно правильно за ней ухаживать. Как часто поливать вазон, нуждается ли он в подкормке, а также сколько ему необходимо света — рассказал наш постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Как ухаживать за гортензией в горшке

Окраска цветков гортензии крупнолистной зависит от водородного показателя почвы, в которой она растет. Так, в нейтральной растение будет иметь белый или кремовый цвет, в кислой — голубой или синий, в щелочной — розовый или сиреневый.

Однако, чтобы гортензия радовала вас своими цветочками, нужно создать ей благоприятные условия. И прежде всего стоит позаботиться о правильном освещении.

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Гортензия любит лучики солнца, но не полуденную жару, на которой соцветия быстро выгорают.

— Гортензия — светолюбивое растение, в доме лучше всего размещать ее на южных подоконниках, но беречь от летних прямых солнечных лучей. Лучшим вариантом будет создать для нее рассеянное освещение, — рассказывает Алексей Колесник.

После цветения куст следует перенести в темное место. Если этого не сделать, гортензия может в следующий раз не выбросить цветочки.

Вазон нужно оберегать от резких изменений температур и сквозняков.

Как часто нужно поливать гортензию в горшке

Полив является очень важным аспектом в уходе за любым растением. Гортензия не является исключением. На самом деле это очень влаголюбивый цветок, поэтому требует ежедневного полива отстоянной водой.

— Эти растения нуждаются в обильном и регулярном поливе летом, как только подсохнет верхний слой почвы, но в зимний период покоя гортензию не следует поливать часто, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Также советуем опрыскивать листья гортензии, но не ее цветущую часть. Если это сделать, растение может начать увядать.

Нужно ли подкармливать и обрезать гортензию

Для обогащения почвы возьмите минеральный комплекс для цветущих растений (вересковых, азалий и рододендронов). Его вносят несколько раз в месяц.

— Весной и летом гортензию можно удобрять минеральными или органическими удобрениями, с кислой реакцией для цветущих растений, следуя указаниям инструкции от производителя, — говорит Алексей Колесник.

Нужно обязательно обрезать домашнюю гортензию. Процедуру необходимо проводить два раза в год — весной и осенью.

Осенью у отцветшего куста отрежьте под корень ослабленные стебельки, а здоровые укоротите вдвое от их общей длины. Весной следует избавиться от слабых ветвей.

— Весеннюю обрезку гортензий нужно начинать до набухания почек. В первую очередь следует удалить ветви, которые растут внутрь кроны, больные, поврежденные и сухие. Остальное зависит от сорта и вида гортензии, ведь способы их обрезки очень отличаются, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Что любит гортензия в горшке

Гортензия любит свет, полив и подкормку специальными удобрениями. Растение следует ежедневно обогащать отстоянной водой, чтобы не допускать пересыхания почвы.

Но также не нужно переливать растение, чтобы не загнивали корни. Чтобы понять, нуждается ли гортензия в воде, просто посмотрите на верхний слой почвы — он должен быть подсохшим.

Чего категорически нельзя делать с гортензией

Гортензия — это влаголюбивое растение, поэтому категорически нельзя пересушивать его почву.

Также не стоит оставлять растение под прямыми палящими лучами летом, это может привести к ожогам листьев домашнего цветка.

— Гортензии требуют кислой почвы, категорически нельзя пересаживать ее в субстрат со щелочной реакцией или применять такие подкормки, — отмечает Алексей Колесник.

Что делать, чтобы гортензия в горшке зацвела

Гортензия цветет с мая по ноябрь. В феврале советуют рассадить новые отростки растения, чтобы в апреле увидеть первые завязки цветочков. Каждый год стоит пересаживать гортензию и подкармливать землю специальными удобрениями.

Для хорошего цветения всем сортам и видам нужно хорошее освещение. Оно должно быть рассеянным, однако ярким. Известно, что гортензия не любит сильный солнцепек, сухой горячий воздух и засуху.

— При создании оптимальных условий, правильной обрезке, регулярном поливе, кислой почве, регулярной подкормке, ярком и рассеянном освещении, гортензия обязательно отблагодарит вас красивыми цветами, — заключает наш постоянный эксперт по защите растений.

Нужно ли пересаживать гортензию в горшке: когда и как

Обычно гортензии пересаживают весной или осенью, когда растения не находятся в активном росте. Пересаживать нужно, если корни заполнили весь объем горшка.

Горшок

Емкость для пересадки гортензии лучше выбирать большую, поскольку корневая система гортензии расположена горизонтально.

Почва

Гортензии любят кислые почвы, поэтому полезными материалами здесь могут быть кора, торф, сосновые щепки или опилки.

Итак, для того, чтобы пересадить гортензию, нужно сделать следующее…

Шаг 1. Подготовьте дренаж

Начинать пересадку нужно с заполнения горшка дренажем. На дне емкости создайте его хороший слой.

Шаг 2. Воспользуйтесь методом перевалки

Для того чтобы гортензия испытала минимальный стресс во время пересадки, ее рекомендуется проводить методом перевалки.

Шаг 3. Досыпаем почву

Когда куст окажется в новом горшке, необходимо осторожно заполнить все пустоты новой почвой. Следите за тем, чтобы после пересадки корневая шейка куста была на одном уровне с поверхностью субстрата.

Шаг 4. Полив

После пересадки гортензию нужно полить. Когда же влага впитается в субстрат, его поверхность рекомендуется замульчировать торфом.

К слову, гортензию лучше не ставить возле кровати, поскольку она способна негативно влиять на нервную систему. Говорят, что она может плохо сказаться на вашем настроение и отношении с родными. Поэтому лучше выберите для цветущей красавицы другое место в доме. Но это не единственное растение, которое не рекомендуется ставить в спальне.