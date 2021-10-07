Погоны не давят? Украинский актер снялся в сериале о российских военных

Украинский актер Виталий Салий влип в скандал из-за съемок в сериале о российских военных. Негодование в сети также вызвал тот факт, что он все еще играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

Пользователей сети больше всего возмутил тот факт, что пока на Востоке продолжается война, украинские актеры снимаются в фильмах, которые прославляют военных страны-агрессора.

О том, что Виталий Салий играет в российском фильме Бухта глубокая, стало известно, когда телеканал НТВ опубликовал каст.

Виталий Салий играет офицера ВМФ РФ Михаила Цветкова, который вместе с другими товарищами расследует убийство их друга.

В частности, писательница Лариса Ницой крайне резко высказалась о роле Салия.

— Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил? — заявила Ницой.

В комментариях много людей ее поддержали. Мол, странно, когда украинские актеры ради денег готовы прославлять армия страны-агрессора. Некоторые даже писали призывы к насилию.

Интересно, что Салий принимал участие в съемках фильма Круты 1918. Картина повествует о бое под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и советскими войсками. В фильме Салий сыграл командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.