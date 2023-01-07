В субботу, 7 января, на украинских АЗС подешевели все виды горючего.

На 23 копейки снизилась стоимость премиального А-95+ – в среднем литр стоит 52,37 грн.

Бензин марки А-95 можно приобрести за 51,43 грн/л, что на 20 копеек меньше, чем накануне.

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Бензин А-92 подешевел на 19 копеек, его стоимость составляет 50,61 грн/л.

Дизельное горючее сегодня можно приобрести за 54,91 грн/л, а литр автогаза обойдется водителям в 29,17 грн.

Стоимость горючего в сетях автозаправочных станций отличается. Так, самый дешевый А-95 стоит 45 грн/л, самый дорогой – 53 грн/л.

Стоимость дизельного топлива – в диапазоне от 52,50 грн до 57,99 грн за литр.

Автогаз предлагают как минимум по 26,64 грн, максимум – по 36,99 грн.

Источник: AutoRia