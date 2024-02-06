Новый пикап Cybertruck от Tesla не справился с тестом по бездорожью. Калифорнийский тюннер авто Unplugged Performance показал, как сломал автомобиль во время езды за пределами асфальта.

Tesla Cybertruck провалил тест по бездорожью: что известно

Так, тюннер Unplugged Performance активно занимается модификациями для новенького Cybertruck, и свой автомобиль он решил заценить за пределами асфальта на мероприятии King of the Hammers. Похоже, что-то пошло не так, ведь он показал электрокар с правым задним колесом, которое “стоит” под странным углом.

Снимок заинтересовал автолюбителей, которые на форуме Reddit предположили, что у Cybertruck сломалась либо задняя полуось, либо тяга.

— Это просто сломался штатный болт. Мы издевались над машиной несколько дней. Все может сломаться, когда ты творишь такое безумие, — отметил тюннер в Twitter.

В Unplugged Performance отметили, что не обеспокоены этой поломкой, поскольку сломанные детали такого вида — обычное дело.

The Cybertruck is amazing at so many things. Even without full feature firmware (no locking diffs or track mode yet) it’s been so much fun. In the past 6 days we towed Dark Helmet, we raced it at TeslaCorsa Buttonwillow, we daily drove it, and we ran two super fun days at KOH! pic.twitter.com/FyvbOnaDII — UNPLUGGED PERFORMANCE (@UnpluggedTesla) February 4, 2024

В компании также показали видео “издевательств” над авто до поломки — Cybertruck скользит по грязи и преодолевает огромные булыжники. Впрочем, некоторые пользователи сомневаются в надежности авто — Tesla стоит пересмотреть конструкцию транспорта.

В целом, отзывы о пикапе достаточно спорные — к примеру, фактический запас хода был заметно ниже, чем заявляли в Tesla.

Также недавно стало известно, что колпак на колеса Cybertruck повреждает покрышки, и это может стать причиной ДТП.