Авто

Колесо смотрит в другую сторону: Tesla Cybertruck не прошел тест бездорожьем

6 февраля 2024, 14:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Cybertruck

Новый пикап Cybertruck от Tesla не справился с тестом по бездорожью. Калифорнийский тюннер авто Unplugged Performance показал, как сломал автомобиль во время езды за пределами асфальта.

Tesla Cybertruck провалил тест по бездорожью: что известно

Так, тюннер Unplugged Performance активно занимается модификациями для новенького Cybertruck, и свой автомобиль он решил заценить за пределами асфальта на мероприятии King of the Hammers. Похоже, что-то пошло не так, ведь он показал электрокар с правым задним колесом, которое “стоит” под странным углом.

Cybertruck broke at King of Hammers
byu/capt-ramius inF150Lightning

Снимок заинтересовал автолюбителей, которые на форуме Reddit предположили, что у Cybertruck сломалась либо задняя полуось, либо тяга.

— Это просто сломался штатный болт. Мы издевались над машиной несколько дней. Все может сломаться, когда ты творишь такое безумие, — отметил тюннер в Twitter.

В Unplugged Performance отметили, что не обеспокоены этой поломкой, поскольку сломанные детали такого вида — обычное дело.

В компании также показали видео “издевательств” над авто до поломки — Cybertruck скользит по грязи и преодолевает огромные булыжники. Впрочем, некоторые пользователи сомневаются в надежности авто — Tesla стоит пересмотреть конструкцию транспорта.

В целом, отзывы о пикапе достаточно спорные — к примеру, фактический запас хода был заметно ниже, чем заявляли в Tesla.

Также недавно стало известно, что колпак на колеса Cybertruck повреждает покрышки, и это может стать причиной ДТП.

