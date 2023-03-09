Средние цены на топливо в Украине по состоянию на четверг, 9 марта, несколько изменились.
Только стоимость бензина марки A-95+ остались на вчерашнем уровне — 49,12 грн/л.
Популярный А-95 подешевел на 2 копейки — до 47,38 грн/л, бензин A-92 наоборот прибавил в цене 1 копейку — 46,42 грн/л.
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Стоимость дизельного топлива снизилась на 2 копейки — до 49,02 грн.
Средняя цена автогаза снизилась на 11 копеек (23,07 грн/л).
Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?
Источник: AutoRia