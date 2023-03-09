9 марта 2023, 11:36 Валентина Летяк редактор ленты

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на четверг, 9 марта, несколько изменились. Только стоимость бензина марки A-95+ остались на вчерашнем уровне — 49,12 грн/л. Популярный А-95 подешевел на 2 копейки — до 47,38 грн/л, бензин A-92 наоборот прибавил в цене 1 копейку — 46,42 грн/л. Сейчас смотрят Стоимость дизельного топлива снизилась на 2 копейки — до 49,02 грн. Средняя цена автогаза снизилась на 11 копеек (23,07 грн/л). Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций? Читайте также: Какие евробляхи завозили украинцы в феврале 2023: самые популярные авто Источник: AutoRia

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