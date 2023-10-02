В Чехии с 1 октября украинцы должны зарегистрировать свой автотранспорт в обязательном порядке. Для этого заработал специальный реестр, и спустя время начнут выписывать штрафы тем беженцам, которые уже живут в стране.

Регистрация с 1 октября добровольная, но уже с 1 января 2024 года водителей на украинских номерах будут штрафовать за езду по дороге — придется заплатить до 30 тыс. крон. (около 47 тыс. грн). Известно, что полицейские могут выписать штраф без административного рассмотрения — буквально на месте остановки.

Для тех, кто станет беженцем в 2024 году, в Чехии будет предоставляться 7 дней, чтобы поставить авто на учет. Срок берет свое начало с момента получения временной защиты или виз стрпени.

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Зарегистрировать авто в Чехии можно в любом муниципалитете, которые имеют расширенную юрисдикцию. За такую услугу денег не попросят — все абсолютно бесплатно. Владелец транспорта должен указать место проживания в Чехии.

Перечень документов для регистрации небольшой:

паспорт или любой документ, которые подтверждает личность;

доверенность с подписью, если использует транспорт не владелец;

техпаспорт или документ об регистрации авто в Украине;

заполненный бланк заявления о регистрацию.

Изменения нужны для выписки штрафов нарушителям на авто с украинскими номерами — речь идет о превышении скорости и неправильной парковке.

Источник: Novinky